Якутия в 2020 году приступит к искусственному восстановлению лесов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Якутия впервые приступит к искусственному восстановлению лесов и построит собственный лесной питомник для саженцев с закрытой корневой системой в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев на IX Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге в пятницу.

Саженцы с закрытой корневой системой выращивают не в открытом грунте, а в специальных теплицах, в пластиковых контейнерах либо в полиэтиленовых пакетах. При этом каждое растение находится в отдельном контейнере или пакете.

"С 1 января 2020 года вступает в силу закон о компенсационном восстановлении лесов. Наши недропользователи, строители линейных объектов будут [обязаны] компенсировать за вырубленный 1 га посадкой 1 га. Они готовы компенсировать и, конечно, задают вопросы, где брать эти саженцы. Мы впервые в Якутии приступаем к высадке саженцев с закрытой корневой системой. В Якутии до сих пор нет своего лесопитомника: стоит задача, чтобы построить лесопитомник, где недропользователи, природопользователи, строители линейных объектов закупали районированные саженцы, которые приживались бы в условиях Якутии", - сказал Афанасьев.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран.

Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.