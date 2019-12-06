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Санатории Кавминвод на новогодние праздники будут загружены на 100%

В 2018 году местные курорты приняли более 1,1 млн туристов

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Санатории Кавказских Минеральных Вод на предстоящие новогодние праздники впервые за последние годы будут загружены полностью, сообщил в пятницу на пресс-конференции в рамках Медиавстречи на Северном Кавказе губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Самое главное - это показатель сегодня, что если мы захотим на новогодние праздники приехать на Кавминводы, где-то остановиться, пожить, то уже это будет очень сложно, если не сказать, что невозможно сделать. Фактически в этот новый год мы впервые перешагнем загрузку наших санаториев выше 100%", - сказал Владимиров.

Он отметил, что будет заполнен даже "неприкосновенный" номерной фонд. "Даже тот номерной фонд, который является неприкосновенным, и он заполняется, потому что ажиотаж большой, люди едут", - добавил губернатор.

Владимиров сообщил, что регион также вернул себе почетное звание. "Мы впервые в этом году вернули себе звание одного из лучших курортов России, вошли в тройку лучших курортов РФ. Но это не только благодаря событиям, но и обустройству, новым введенным объектам", - сказал губернатор.

В 2018 году местные курорты приняли более 1,1 млн туристов. Около 80% туристов приезжают на курорты Кавминвод в оздоровительных целях. Для привлечения дополнительного числа туристов в регионе намерены активно внедрять событийный туризм.

Медиавстреча на Северном Кавказе проходит 5-6 декабря в Махачкале, в ней принимают участие главы регионов Северного Кавказа, представители региональных и федеральных СМИ. Организаторами Медиавстречи выступили правительство Дагестана и ТАСС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Теги
РоссияСКФОДагестанСтавропольский край
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