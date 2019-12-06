Около 100 семей Волгоградской области оформят компенсацию по ипотеке до конца года

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Около 100 семей Волгоградской области, купивших жилье на этапе строительства, до конца года оформят компенсацию части расходов ипотечного кредита. Выплаты начнутся в следующем году, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"Около 100 соглашений по выплате компенсаций расходов по ипотеке будут заключены до конца текущего года", - сказали в пресс-службе.

По данным администрации, в настоящее время уже 1 тыс. 407 семей получают такую компенсацию в течение января-декабря 2019 года. "В бюджете Волгоградской области было выделено более 50 миллионов рублей, также средства предусмотрены на следующий год", - сообщили в пресс-службе.

С 2019 года по решению губернатора региона Андрея Бочарова на компенсацию могут претендовать молодые и многодетные семьи, граждане, приобретающие жилье в проблемных домах, которые переданы для завершения строительства добросовестным застройщикам, работники бюджетной сферы, получатели материнского капитала, переселенцы из аварийного жилого фонда. "Господдержка региона за весь срок участия в программе позволяет семье сократить расходы за пользование жилищным кредитом на сумму до 600 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.

По информации администрации, ежемесячная выплата для молодых и многодетных семей равна размеру ключевой ставки ЦБ РФ - 6,5%, для остальных категорий граждан - 5,5%, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Выплаты длятся от двух до пяти лет.