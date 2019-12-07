Крымскую пещеру "Таврида" откроют для туристов к лету 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Пещеру "Таврида" планируют открыть для туристов к началу летнего сезона. Об этом сообщил ТАСС старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) Геннадий Самохин.

"Для туристов мы планируем открыть пещеру к летнему сезону в следующем году. Будут оборудованы два входа. Один из них - исторический, который обвалился около 1,5 млн лет назад, второй будет аварийным", - сообщил Самохин, который также возглавляет Российский союз спелеологов и является первооткрывателем пещеры.

Исторический вход в пещеру расположен на склоне примерно в 400 метрах от провала, получившегося в результате работы тяжелой дорожной техники при строительстве автомагистрали.

По словам ученого, тендеры по определению подрядчика уже объявлены.

"Необходимы, проще говоря, гидромолот и экскаватор. Работы планируем провести ближе к марту, а уже к началу лета открыть пещеру для туристов", - уточнил Самохин. К проведению работ по оборудованию входов будут привлечены палеонтологи, поскольку в грунте могут находиться останки древних животных.

В пещере обнаружены останки древних животных возрастом 1,5-1,8 млн лет, в том числе кости слона, винторогого барана, носорога Мерка, верблюдов и жирафов, птицы высотой в 4,5 метра и саблезубой кошки. По информации Русского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

При пещере, получившей название "Таврида", планируется создать научный спелеологический стационар КФУ на площади 16 га для изучения пещеры палеонтологами, микробиологами и спелеологами. Там будут также располагаться учебные аудитории для студентов и рекреационный центр для посещения пещеры туристами.