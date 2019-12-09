Жители Сочи проголосовали за создание нового поселка Дагомыс

СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Сочи в ходе голосования поддержали инициативу создания поселка городского типа Дагомыс. Положительно высказались около 94% местных жителей, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"За создание поселка городского типа и присвоение ему названия Дагомыс высказались порядка 94% из числа участников опроса. Отчет по итогам голосования будет направлен в законодательное собрание Краснодарского края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в опросе, который проходил с 3 по 8 декабря, приняли участие 73% местных жителей, имеющих право на голос. Всего в список были включены 14 940 человек. В опросные листы вошли два вопроса: "Согласны ли вы с созданием на территории муниципального образования город-курорт Сочи новой административно-территориальной единицы - поселка городского типа?" и "Согласны ли вы с присвоением наименования "Дагомыс" вновь образуемому поселку городского типа как географическому объекту?".

Ранее с 8 по 13 октября среди населения Имеретинской низменности в Сочи был проведен аналогичный опрос. Как сообщал ТАСС председатель комиссии по проведению опроса граждан Александр Рыбалко, более 5 тыс. жителей проголосовали за создание нового поселка городского типа Сириус. В настоящий момент документы о создании отдельной административно-территориальной единицы направлены на экспертизу в Росреестр.

Дагомыс - курортный микрорайон в Лазаревском районе города Сочи. Одной из его визитных карточек является одноименный 27-этажный оздоровительный комплекс.