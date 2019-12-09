На фестиваль танцев в Железноводск приедут более тысячи детей со всего Юга России

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Железноводск в середине декабря примет IV Международный хореографический конкурс "Танцевальное пламя". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городской администрации.

"14 и 15 декабря более тысячи талантливых детей юга России съедутся на ставропольский курорт, чтобы показать свои таланты. Лучшие юные танцоры сразятся в брейк-дансе, классическом, спортивно-эстрадном, народном и уличном танцах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отдельной номинации будут представлены участники, которые покажут себя в этнических танцах и умении бить чечетку. Также жюри оценит театральное и цирковое мастерство юных артистов.

Победители "Танцевального пламени" в Железноводске станут участниками всероссийского фестиваля "Турнир Лауреатов", который будет проходить в начале 2020 года.