Дед Мороз из Великого Устюга открыл новогодние торжества на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга провел в понедельник праздник в Ставрополе и официально открыл в регионе новогодние торжества. Новогодний волшебник пригласил всех на свою вотчину в Вологодскую область.

"Уже месяц длится мое большое предновогоднее путешествие, и вот я у вас в гостях, чтобы пожелать каждому из вас здоровья, счастья, радости и добрых вестей. <…> Приглашаю всех к себе на вотчину в Великий Устюг и жду от каждого писем с новогодними пожеланиями", - сказал Дед Мороз со сцены.

Огни на главной елке края зажгут 13 декабря на центральной площади Ленина в Ставрополе. В этот же день здесь впервые откроется зимний каток.

Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по стране, в его графике 28 городов - от Юга до Сибири. Ставрополь стал единственным городом на Северном Кавказе, который в 2019 году вошел в маршрут большого путешествия Деда Мороза. В течение двух дней он посетил несколько детских домов и семьи, где проживают дети с ограниченными возможностями здоровья.