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На Ставрополье в 2020 году очистят русла нескольких рек

Уже утверждены планы по берегоукреплению, ремонту гидротехнических сооружений и очистке русел рек общей протяженностью 27 км

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Русла Калауса, Суркули и Члы впервые очистят на Ставрополье в 2020 году в рамках нацпроекта "Экология", чтобы избежать паводковых подтоплений, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"Уже утверждены планы по берегоукреплению, ремонту гидротехнических сооружений и очистке русел рек общей протяженностью 27 км. В том числе впервые будут выделены средства на очистку русел таких рек, как Калаус, Суркуль, Чла", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего на эти цели в будущем году будет направлено 170 млн рублей.

В Ставропольском крае в мае 2017 года от паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, пострадали 28 населенных пунктов, было затоплено более 2 тыс. жилых домов. Ущерб оценивался в более 2,3 млрд рублей.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года. Всего на его исполнение в России планируется направить более 4 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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