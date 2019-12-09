В Кисловодске отреставрируют старинные пешеходные мосты, входящие в комплекс филармонии

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Старинные пешеходные мосты, которые являются объектами культурного наследия региона и входят в "Комплекс курзала", отреставрируют в Кисловодске Ставропольского края в 2020 году. Об этом в понедельник сообщил на своей официальной странице в Instagram глава города-курорта Александр Курбатов.

"В 2020 году из средств федерального бюджета отремонтируют мосты филармонии на ул. Вокзальной и Карла Маркса, которые входят в "Комплекс курзала". Эти объекты культурного наследия регионального значения построили в 1895 году. Последний ремонт деревянного настила был в начале 2000 года", - написал Курбатов.

Он отметил, что по государственному контракту подрядчик, компания "Гефест", должна закончить ремонтно-реставрационные работы до конца ноября следующего года.

По данным пресс-службы городской администрации, работы проводятся в рамках выполнения распоряжения правительства РФ о перечне мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года. Реставрация начнется весной 2020 года. "Работы по замене деревянного настила, приходящего в негодность, и других конструкций будут производиться с 1 апреля по 30 ноября 2020 года из средств федерального бюджета. Затраты составят свыше 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Историческое здание филармонии - "Музыкальная раковина" - было построено в 1896 году и числится в реестре памятников культурного наследия. Именно тогда в Кисловодске были возведены все здания культурно-развлекательного комплекса Владикавказской железной дороги, построенного для отдыхающих на водах, в том числе и летняя эстрада. Уличную музыкальную площадку строили по образцу известных культурных центров Европы. Кроме концертного зала, там была летняя веранда, бильярдные, читальня, комнаты для карточных игр, ресторан и гостиница.