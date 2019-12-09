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Потерявшая жилье при взрыве газа в Кабардино-Балкарии семья получит временную квартиру

Семье Батыровых предоставят двухкомнатную квартиру в селении Звездном

НАЛЬЧИК, 9 декабря. /ТАСС/. Семья, потерявшая дом и все свое имущество при взрыве газа в городе Чегеме Кабардино-Балкарии (КБР), будет обеспечена временным жильем. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава администрации Чегемского района Юрий Борсов.

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"В связи с произошедшим возгоранием жилого дома в городе Чегеме 2 декабря, в результате которого полностью уничтожено частное домовладение и находившееся в доме имущество семьи Батыровых, местной администрацией Чегемского муниципального района принято решение предоставить [пострадавшим] во временное пользование жилое помещение из муниципального жилого фонда в селении Звездном до полного восстановления уничтоженного во время пожара дома. На временное пользование будет предоставлена двухкомнатная квартира со всеми необходимыми коммунальными удобствами", - сказал Борсов.

Местные власти готовы оказать семье и материальную помощь. "Квартира площадью около 50 кв. метров, сейчас там делаем косметический ремонт и туда можно будет въехать. Там тепло, светло, ванная, санузел, все есть. Если в дальнейшем нужна будет материальная помощь, тоже окажем, детям предоставим места в детском саду", - добавил собеседник агентства.

Взрыв газа и пожар в частном доме в Чегеме произошел 2 декабря. В результате пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей. Семью доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, где один ребенок скончался через несколько дней. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать незаконная врезка в подземный газопровод. Ее с элементами коррозии обнаружили специалисты АО "Газпром газораспределение Нальчик". Соединение не обеспечивало герметичность газовой системы.

Борсов также сообщил, что тело погибшего ребенка во вторник доставят в республику. "Во вторник в 4 утра встречаем самолет в Минеральных водах, привезем и полностью будем сопровождать. Похороны тоже поможем организовать", - добавил он.

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