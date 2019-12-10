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Горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии планируют открыть в 2022 году

В 2020 году начнется строительство канаток и инженерных коммуникаций

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют открыть горнолыжный курорт "Мамисон" в 2022 году, сообщил ТАСС во вторник глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в ходе визита в Севастополь.

"В течение 2020 года мы планируем приступить к первой очереди - строительству канаток и инженерных коммуникаций, то есть создать все условия для того, чтобы инвесторы почувствовали, что можно и нужно вкладываться. Мы собираемся уже в начале 2022 года открыть курорт", - сказал Битаров.

Он уточнил, в ближайшее время пройдут конкурсы на строительство ряда объектов на территории курорта. "Основные инвесторы уже известны", - добавил собеседник агентства.

В начале декабря зампредседателя правительства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев сообщал, что объем инвестиций в строительство курорта составит 15,6 млрд рублей, из которых около 6,4 млрд рублей - бюджетные вложения в создание инфраструктуры, еще порядка 9,2 млрд рублей вложат частные инвесторы.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияСтавропольский край
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