В Северной Осетии исполнение нацпроекта помогает созданию образовательной инфраструктуры

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 декабря. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Образование" в Северной Осетии способствует созданию современной инфраструктуры и объектов образования, сообщила во вторник ТАСС министр образования и науки республики Людмила Башарина.

"Национальный проект "Образование" является для нас приоритетной задачей, над реализацией которой мы работаем ежедневно. В частности, он способствует созданию современной инфраструктуры, объектов образования. При этом проект затрагивает абсолютно все сферы образования республики, начиная с дошкольного и заканчивая средним профессиональным образованием", - сказала Башарина.

По ее словам, в этом году уже есть ощутимые результаты от реализации национального проекта. Например, в соответствии с федеральным проектом "Современная школа" в сельской местности появились 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", благодаря которым у школьников даже из самых отдаленных населенных пунктов появился доступ к современным технологиям.

Успешное исполнение федеральных проектов, по мнению министра, также позволит решить в республике несколько задач: обновить содержательную часть образования и материально-техническую базу образовательных организаций, подготовить профессиональные кадры, сформировать механизмы их переподготовки и повышения квалификации.

"Перед нами была поставлена задача создать 25 тыс. новых мест в 2019 году в системе дополнительного образования. Благодаря исполнению мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" этот показатель выполнен", - пояснила она.

Нацпроект "Образование" разработан на период до 2024 года. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.