В Ингушетии сотрудникам Госавтоинспекции вручили ключи от 36 новых патрульных машин

МАГАС, 10 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения ключей от 36 новых патрульных машин марки "Шкода-Октавия" сотрудникам Госавтоинспекции Ингушетии в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", прошла во вторник в Магасе на площади Алания, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы вручаем сотрудникам ключи от 36 новых современных автомобилей, полученных республиканским Министерством внутренних дел в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Уверен, теперь от вас не уйдет ни один преступник, и ни одно правонарушение не останется безнаказанным. Но не стоит забывать, что ни одна машина, какой бы она современной не была, не заменит сотрудника полиции, который каждый день, при любой погоде несет службу и охраняет покой жителей республики", - сказал на церемонии министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин.

Как сказал журналистам врио начальника УГИБДД МВД по Ингушетии Дмитрий Колчин, новый транспорт был необходим сотрудникам Госавтоинспекции, поскольку имеющиеся автомобили устарели.

"Прежний автопарк был сильно изношен, количества транспортных средств было явно недостаточно, ведь эти машины эксплуатируются круглосуточно. В большинстве случаев автомобили не выдерживали нагрузок, часто ремонтировались. Полученный сегодня транспорт - действительно это одни из лучших моделей, высокодинамичные, с хорошими силовыми качествами, маневренные", - сказал Колчин.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.