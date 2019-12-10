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Автопарк скорой помощи на Ставрополье полностью обновят в 2020 году

До конца года Ставрополье получит более 90 машин
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© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют закрыть потребность в обновлении машин скорой помощи в регионе в 2020 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения края Виктор Мажаров.

"Сроки эксплуатации автомобилей постепенно подходят к периоду, когда их нужно менять, вечного ничего нет. Но обновление идет значительными темпами в последние годы, большое внимание этому уделяет губернатор края <…>. Надеемся, что в следующем году необходимая потребность будет закрыта, после чего пойдет уже текущее обслуживание и обновление [автопарка]", - сказал он.

По словам министра, в общей сложности в регионе работают более 400 автомобилей скорой помощи, половину из них удалось обновить в последние три года. "Они обслуживают станции скорой медицинской помощи, сельские населенные пункты, амбулаторно-поликлиническую сеть. Обновление идет, причем значительное - в декабре мы получим 29 новых машин, 64 машины были получены ранее в 2019 году", - сказал Мажаров.

Закупка новых медицинских автомобилей в регионе идет за счет краевого и федерального бюджетов, также машины помогают закупать инвесторы. Во вторник шесть районов и городских округов края получили 12 автомобилей скорой помощи, которые были закуплены за счет компании "Каспийский трубопроводный консорциум", работающей в крае.

"Компания является ответственным участником социального развития края. Обновление медучреждений в Изобильненском и Ипатовском городских округах, приобретение новых школьных автобусов и машин скорой помощи - это результат нашего сотрудничества", - сообщил журналистам губернатор Владимир Владимиров после церемонии вручения автомобилей медучреждениям.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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