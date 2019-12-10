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Эксперт: медиашкола КЧР поможет распространению объективной информации о Северном Кавказе

Для участников проекта проведут семинары на тему политики, культурного наследия, религии, межэтнических отношений

ЧЕРКЕССК, 10 декабря. /ТАСС/. Школа для экспертов в области медиа, которая будет создана в Карачаево-Черкесии (КЧР) позволит обучать молодых блогеров и журналистов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) основам представления объективной информации в СМИ. Таким мнением с ТАСС поделился руководитель проекта, председатель общественного совета при Министерстве РФ по делам Северного Кавказа Азамат Тлисов.

"Мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда в медиапространстве достаточно сложно найти правильный и достоверный контент. Мы хотели бы в этой части создать площадку, где могли бы объединить молодых блогеров, журналистов, специалистов в области медийного сопровождения некоммерческих организаций и сформировать на их основе экспертное сообщество", - сказал Тлисов.

Он отметил, что основной задачей проекта, который будет реализован при поддержке Фонда президентских грантов, является создание условий для доступа журналистов, экспертов и медиаторов к объективной информации о событиях в СКФО. К проекту будут привлечены, в том числе, уже действующие сотрудники СМИ. Школа позволит сформировать современное медийное пространство, где не будет места межнациональным и межэтническим конфликтам, информация будет освещаться в достоверном ключе.

В рамках первого этапа проекта почти 800 участников из регионов СКФО должны будут подготовить рассказ о себе и эссе на тему межнациональных отношений, после чего в каждом регионе экспертной комиссией будут отобраны участники следующего этапа.

Для участников будут проведены семинары на тему политики, культурного наследия, религии, межэтнических отношений. Занятия проведут ведущие эксперты журналистского и медийного сообществ регионального и федерального уровней, специалисты по истории, религии, межнациональным отношениям, конфликтологии, культуре, журналистике и построению медиакоммуникаций.

Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство" и благотворительный фонд "Покров".

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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