Минкавказ предложил выделить квоту в гуманитарных вузах РФ для студентов из Кувейта

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа предложило выделить квоту на обучение молодежи из Кувейта в российских вузах по гуманитарным специальностям. Предложение было озвучено в ходе совещания по вопросам выполнения протокольных поручений шестого заседания межправкомисси по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран, сообщается во вторник на сайте Минкавказа.

"Для привлечения кувейтской молодежи в высшие учебные заведения России было предложено рассмотреть возможность выделения квоты на обучение не только по техническим специальностям, а также и по гуманитарным, в чем заинтересованы обе страны", - говорится в сообщении.

В ходе совещания отмечалось, что с каждым годом между двумя странами увеличивается объем морских грузовых перевозок. Кроме того, между двумя странами налажено взаимодействие в нефтегазовой отрасли, идет продвижение по поставкам на кувейтский рынок авиационной и вертолетной техники. "Также ведется активная работа по увеличению объема взаимной торговли в сельском хозяйстве и в сфере информационных технологий, по содействию предпринимателям различных уровней и расширению инвестиционного сотрудничества", - отмечается в сообщении.

По словам главы Минкавказа РФ Сергея Чеботарева, следующее заседание российско-кувейтской межправкомиссии планируется провести весной 2020 года в Москве. "Кувейтские партнеры уже готовы обсуждать период проведения этого мероприятия. Наша общая задача на ближайшее время - активизировать работу, добиваться конкретных результатов и готовиться к следующему заседанию", - приводятся в сообщении слова министра.

Шестое заседание межправкомиссии прошло с 4 по 6 марта 2019 года в Эль-Кувейте (столица Кувейта - прим. ТАСС) под председательством министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева и министра нефти Кувейта Халеда аль-Фаделя.