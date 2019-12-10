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Кадыров: первая в СКФО цифровая подстанция в Чечне позволит запитать новые соцобъекты

По его словам, цифровая подстанция сможет запитать весь Грозный, если действующие подстанции выйдут из строя

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Первая цифровая подстанция в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), которая будет открыта в Чечне до конца 2019 года, позволит запитать новых потребителей и строящиеся в республике соцобъекты. Об этом сообщил во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В ближайшее время в Грозном начнет работу первая на Северном Кавказе цифровая подстанция "Город" 110/10 кВ. Ее запуск позволит значительно улучшить энергоснабжение потребителей Грозного, снизит нагрузку на существующие центры питания. Также появится возможность подключить к сети новых абонентов и строящиеся объекты социальной сферы, среди них и один из крупнейших в России торгово-развлекательных центров "Грозный молл", - написал Кадыров.

По его словам, цифровая подстанция сможет запитать весь Грозный, если действующие подстанции выйдут из строя.

"Специалисты наносят последние штрихи в монтаже новейшего цифрового оборудования, среди них два трансформатора, мощность каждого из которых составляет 40 МВт. Отличительная особенность энергообъекта - возможность дистанционного управления режимами, нагрузками, послеаварийный вариант переключения, энергомониторинг в цифровом формате передачи данных. Еще одна уникальность проекта - он будет связан с действующими подстанциями Грозного и в случае внештатной ситуации на других объектах сможет взять на себя нагрузку вышедшего из строя центра питания", - добавил глава региона.

Руководитель "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов 20 ноября сообщал журналистам, что первую на Северном Кавказе цифровую подстанцию "Город" введут в эксплуатацию в Чечне до конца 2019 года благодаря соглашению между Кадыровым и гендиректором компании "Россети" Павлом Ливинским.

Как сообщалось ранее, компания "Россети" до конца 2024 года реализует комплексную программу модернизации энергосетей Чеченской Республики, бюджет которой составит порядка 20 млрд рублей. C 2017 года специалисты построили три новых подстанции - "Курчалой", "Гудермес-сити", "Черноречье" общей стоимостью более 2 млрд рублей. Приобретено 106 единиц спецтехники на общую сумму 295 млн рублей.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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