В Железноводске в 2020 году установят "умные" панели для туристов с информацией о сервисах

ПЯТИГОРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты начали установку и наладку интеллектуального оборудования и цифровой платформы в Железноводске Ставропольского края по проекту "Умный город" для управления туристическими сервисами, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

Железноводск стал пилотным городом региона, где внедряется цифровая платформа управления ресурсами с городскими и туристическими сервисами. Платформа позволит синхронизировать туристические сервисы с ситуационным центром главы курорта. Проект будет реализован в 2020 году. В соответствии с ним в городе также оптимизируют движение общественного транспорта.

"В Железноводске приступили к монтажу ситуационного центра "умного города". Специалисты начали установку и наладку интеллектуального оборудования и цифровой платформы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ситуационный центр будет включать в себя четыре больших монитора и пульт управления, на который выводится информация со всех объектов, участвующих в проекте. "Ситуационный центр будет управлять городскими и туристическими ресурсами. На мониторах 24 часа в сутки можно будет с ювелирной точностью отслеживать каждый объект и получать информацию, в том числе и с камер видеонаблюдения", - уточнили в администрации.

В пресс-службе отметили, что на следующей неделе в городе-курорте уже установят первую LED панель, которая будет содержать информацию о событийных мероприятиях, санаториях, кафе, ресторанах и интересных экскурсиях. Всего в Железноводске будет установлено 12 "умных" панелей.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 22 санатория. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.