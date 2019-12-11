В КЧР намерены использовать практику Москвы по созданию электронной школы

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Платформа по примеру проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) будет запущена в Карачаево-Черкесии. Проект предполагает передачу детям планшетов вместо учебников, создание электронной библиотеки и обновление материально-технической базы помещений. Об этом сообщил в среду глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram.

"Сегодня с коллегами обсудили новые форматы работы по повышению качества школьного образования и квалификации работников образовательной сферы Карачаево-Черкесии. <...> Интересная практика, которую мы можем применить и у себя, - платформа Московской электронной школы, это уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. Уверен, это будет интересно и детям, и педагогам. Также будем усиливать работу на уровне муниципалитетов, которые сегодня несут прямую ответственность за организацию работы образовательных организаций", - написал Темрезов.

Он отметил, что на базе школ региона будут созданы лицеи технического и сельскохозяйственного профиля. "В рамках нацпроектов "Образование", "Демография" предусмотрен огромный объем работы по улучшению материально-технической базы детских садов и школ. Новые красивые здания, которые мы строим, - это, конечно, нужно, особенно в сельской местности, о каждой проблемной школе мы знаем и будем дальше работать, чтобы наши дети учились в современных условиях. Поручил Минобразования проработать возможность создания на базе новых школ в Черкесске и в одном из районов республики двух лицеев от лучших федеральных вузов страны технического и сельскохозяйственного профиля", - добавил Темрезов.

Проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами. Сейчас к МЭШ подключены 1457 школ столицы.

В библиотеке доступно более 38 тыс. сценариев уроков, 1088 электронных учебных пособий, 365 учебников, свыше 63 тыс. интерактивных образовательных приложений. А с 2019 года педагоги, ИТ-разработчики и профильные специалисты из любого города могут полноценно использовать ресурсы библиотеки МЭШ и загружать в систему собственные материалы.