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Окружной ресурсный центр поддержки волонтерства планируют создать на Ставрополье

В Ставропольском крае число добровольцев составляет более 38 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края инициируют создание окружного ресурсного центра поддержки волонтерства, чтобы делиться с коллегами из других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) лучшими добровольческими практиками, сообщил ТАСС начальник краевого управления по молодежной политике Егор Басович.

"Наш [региональный] центр мы хотим расширить до окружного, чтобы помогать коллегам по Северо-Кавказскому федеральному округу. По итогам федерального конкурса "Регион добрых дел" мы получаем федеральное финансирование, в 2020 году будем прорабатывать досконально этот вопрос, представим инициативу в полномочное представительство президента, пригласим коллег из регионов СКФО", - сказал он.

В Ставропольском крае число добровольцев на начало 2019 года составляло 33 тыс., в настоящий момент число волонтеров составляет уже более 38 тыс. В 2019 году в крае был создан региональный центр поддержки волонтерства. "Это центр, который обладает ресурсами помощи, может оказывать поддержку по всем направлениям, в том числе в волонтерской деятельности, в проектной работе. Ребятам будут помогать готовить проекты, прорабатывать их, защищать на грантовых конкурсах", - пояснил Басович.

В Ставропольском крае также создан координационный совет по реализации добровольческих программ. "Работаем абсолютно со всеми районами и городами нашего края. Наши ребята в прошлом году занимали первые места со своими проектами на всероссийском уровне. Ставропольский край подготовил заявку и стал победителем федерального конкурса "Регион добрых дел", среди всех регионов страны мы получили самую большую сумму - почти 10 млн рублей. Это несколько практик, волонтеры гостеприимства, волонтеры-медики, добровольцы окружающей среды и другие", - отметил начальник управления.

Ставрополье уже сейчас обменивается добровольческими практиками с соседними республиками. "Если мы имеем какой-то опыт, почему бы им не поделиться. Если для нас какие-то моменты сложны и непонятны - мы можем всегда попросить совета у наших коллег. Мы уже активно обмениваемся достаточно интересными практиками с Дагестаном, Карачаево-Черкесией", - сказал Басович.

Ранее в управлении по молодежной политике ТАСС сообщали, что к 2024 году в регионе планируется вовлечь в волонтерскую и добровольческую деятельность порядка 40% жителей края. В настоящий момент в регионе проживают порядка 2,8 млн человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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