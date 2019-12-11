Псковские археологи выявили разрушение двух могильников славян VI-X веков н.э.

ПСКОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Археологи выявили на территории Стругокрасненского и Опочецкого районов Псковской области разрушение двух курганных насыпей, которые представляют собой захоронения славян, датируемые VI-X веками н.э. Древние памятники археологии пострадали при восстановлении лесов арендаторами, сообщил в среду журналистам начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

"В этом году мы зафиксировали разрушение двух курганных групп - одна из них находится в Стругокрасненском районе, одна - в Опочецком районе около деревни Марково <...> Я говорю о памятниках, которые стоят на государственной охране, они известны, есть паспорта, это археологическая культура, датируется VI-X веком нашей эры, эти курганы, погребальные памятники оставила первая волна славянского расселения на нашей территории. Это не чисто славянская культура, там есть включения финно-угорской культуры. Это маркер первой волны славянской колонизации на территории современной Псковской, Новгородской области, севера Белоруссии, северо-запада Смоленской области", - сказал Михайлов.

По его словам, археологи "столкнулись с разрушением археологических объектов в результате лесозаготовительной деятельности". "Область активно сдает в аренду леса под лесосеки, вырубаются гектары леса и потом арендаторы участков должны провести лесовосстановительные работы. К чему это приводит? Мы фиксируем разрушение памятников археологии, как правило это курганные группы третьей четверти конца первого тысячелетия нашей эры, которые находятся в сухих боровых лесах, эти памятники страдают. Когда начинаются работы по лесовосстановлению, через курганные насыпи проходят трактора с тяжелыми плугами и их разрушают вплоть до полной нивелировки", - пояснил ученый.

Михайлов также добавил, что разрушенные археологические памятники в Опочецком и Стругокрасненском районах также являются семейными кладбищами древних славян. "Это погребения по обряду кремации, находок очень немного, те, что есть, сильно обожжены, потому что побывали на погребальном костре. Насыпь может содержать от одного до нескольких десятков захоронений. То есть каждую насыпь можно воспринимать в ряде случаев как родовую усыпальницу, то есть семейное кладбище", - отметил археолог.