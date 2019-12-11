Трехмерную панораму Курской битвы создадут в новом музее в историческом центре Курска

КУРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Трехмерную панораму, посвященную событиям Курской битвы и не имеющую аналогов в городах Центрального Черноземья, создадут в новых помещениях краеведческого музея в историческом центре Курска, сообщил ТАСС в среду губернатор региона Роман Старовойт.

В конце ноября 2019 года группа компаний "КЭАЗ" передала Курскому областному краеведческому музею здание классической мужской гимназии в безвозмездное пользование. На приспособление новых помещений для нужд музея регион получит 478 млн рублей из федерального бюджета.

"Планируется создание трехмерной историко-художественной панорамы, которая создает иллюзию реального присутствия в окружающем пространстве: она не имеет ограждений, на всем протяжении экскурсионного маршрута предметы можно изучать и трогать. Такая панорама, которую мы хотим создать, пока не имеет аналогов в городах Центрального Черноземья", - сказал Старовойт.

Выполнять проект будет Санкт-Петербургская историко-художественная творческая мастерская "Невский баталист". Эпизоды Курской битвы, которые найдут отражение в трехмерной панораме, планируется определить к январю 2020 года. Тогда же администрация региона и автор панорам мастерской "Невский баталист" Дмитрий Поштаренко определят масштаб работы и время на ее исполнение.

"Приступить к исполнению нашего заказа мастерская сможет не раньше второй половины 2021 года, так как у нее есть уже распланированные другие проекты. Уверен, что панорама не только станет одним из важных культурных объектов, посвященных нашей исторической памяти, но и будет способствовать повышению туристической привлекательности нашего региона", - добавил Старовойт.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.