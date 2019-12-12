Новую мусоросортировочную линию запустят на Ставрополье до конца года

ПЯТИГОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "Эко-Сити" до конца года запустит на Ставрополье мусоросортировочную линию в хуторе Нижнерусский мощностью 100 тыс. т в год, сообщила в четверг пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Эта мусоросортировочная линия - одна из двух, приобретенных в собственность Ставропольского края на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов. Ее стоимость - порядка 60 млн рублей. Регоператор "Эко-Сити" получил оборудование в аренду по результатам проведения конкурсных процедур", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "Эко-Сити" обслуживает северную зону края с населением порядка 1 млн человек, которое ежегодно производит в среднем почти 480 тыс. т твердых коммунальных отходов. Предприятие имеет свои мощности по сортировке отходов, и новая линия позволит увеличить объем извлекаемых от отходов полезных фракций и направлять их на переработку.

"Ставропольский край планомерно развивает инфраструктуру отрасли обращения с отходами. Введение в эксплуатацию новых мощностей - серьезный шаг в этом направлении. Наращивая объем фракций, которые можно пустить на вторичное производство, мы снижаем процент мусора, подлежащего захоронению", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Романа Марченко.

Зона деятельности "Эко-Сити": Апанасенковский, Грачевский, Красногвардейский, Труновский, Туркменский, Шпаковский районы, Новоалександровский, Петровский, Изобильненский, Ипатовский городские округа и город Ставрополь.