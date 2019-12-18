{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый фастфуд в чукотском Анадыре. Чем кормят в самом восточном городе России?

Совсем недавно меню "Мясоtочки" расширили: вместо 50 блюд гостям теперь предлагается 200
© Артем Геодакян/ТАСС
Кондитер из Ростова-на-Дону Майя Кузенкова вместе с дочерью Мартой открыли первое в Анадыре кафе быстрого питания. Часть средств на проект, который они назвали "Mясоtочка", получили в виде гранта от правительства Чукотского автономного округа. Посетители формат оценили, и уже через год после запуска площадь бистро пришлось увеличивать втрое

Небольшое по столичным меркам кафе "Mясоtочка" находится в самом центре столицы Чукотки. Внутри вкусно пахнет свежесваренным кофе и корицей, фоном звучит Roxette. За модной стойкой бара вместе с другими сотрудниками бистро хлопочет изящная женщина — Майя Кузенкова, идейный вдохновитель и управляющая кафе.

"Идея открыть кафе в формате фастфуда возникла давно. Я изначально понимала, что оно будет востребовано, поскольку ничего подобного здесь до сих пор не было. В этом смысле Анадырь — "Клондайк" для рестораторов: спрос на качественные заведения общепита у населения очень высок, а сходить в свободное время с друзьями и семьей в Анадыре особо некуда", — рассказывает Майя.

Поменять Черное море на Берингово

Майя родилась и выросла в Ростовской области, привыкла к яркому солнцу, сочным арбузам и высоким тополям. В Анадырь приехала восемь лет назад, до этого долгое время колесила по стране в поисках лучшей доли, работая то в Москве, то в Санкт-Петербурге, то в Сочи. Она честно признается: к суровому арктическому климату привыкала долго, а на Чукотку ехала исключительно за длинным рублем (на всей территории Чукотки действуют северные надбавки к зарплате и двойной районный коэффициент: все выплаты, положенные работнику, умножаются на два, включая МРОТ, оклад, тарифную ставку и пр. Отпуск у жителей Чукотки почти в два раза длиннее, чем на материке. Кроме того, после 15 лет работы на Крайнем Севере гражданин имеет права на повышенную пенсию, которая также почти в два раза выше, чем в Центральной России — прим. ТАСС).

"В тот момент, когда знакомые меня позвали на Чукотку, я работала в Сочи в сфере строительства, занималась отделкой фасадов. В свободное время ходила на море и наслаждалась солнцем. Сюда, в Анадырь, я приехала в июне 2009-го — в майке и бриджах. Смотрю, а люди вокруг в куртках и шапках. Первый год я очень долго не могла привыкнуть к этому климату, мы с дочкой то и дело ездили в Ростовскую область — греться, потому что я просто с ума сходила от этого холода. Я помню, как мне знакомая сказала: "Подожди, скоро наступит лето, и ты увидишь, какая красивая летом тундра". Лето наступило, поехали в тундру, а там болота по колено и комары таких размеров, что ощущение будто они тебя вот-вот унесут и даже не надорвутся. Но со временем начинаешь ко всему привыкать", — говорит Майя, тут же добавляя, что тундра летом действительно очень красива.

Майя Кузенкова считает, что вести бизнес на Чукотке не сложнее, чем где-либо еще, главное — постоянно меняться и делать это вовремя Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Майя Кузенкова считает, что вести бизнес на Чукотке не сложнее, чем где-либо еще, главное — постоянно меняться и делать это вовремя
© Артем Геодакян/ТАСС

Первые несколько лет в Анадыре Майя заведовала торговым предприятием, открыла в городе несколько магазинов. Потом начались проблемы со здоровьем, и работу пришлось оставить. Майя перенесла сложную операцию на позвоночнике, после которой фактически заново училась жить и ходить. Однако с Чукотки она не уехала.

"Я не работала почти год, восстанавливалась, но нужно было как-то кормить себя и детей. И тогда меня осенило: я же кондитер. Начала печь торты на заказ. Это было непросто, потому что после операции любое движение причиняло боль. Так продолжалось три года. За это время я пришла в себя, полностью отработала схему закупки и доставки продуктов, наработала базу постоянных клиентов, имя. В какой-то момент работа на дому надоела, и я поняла, что пора начинать что-то более серьезное. Формат выкристаллизовывался долго, в итоге мы с дочерью решили, что это должно быть бистро с открытой кухней, куда можно будет прийти, быстро, но сытно перекусить и дальше бежать по своим делам. Название придумали простое и запоминающееся — "Mясоtочка", ИП решили оформить на старшую дочь Марту", — вспоминает Майя.

Грант от правительства

Бизнес-план проекта Марте помогали писать сотрудники Центра поддержки предпринимательства Чукотки. Проект оценивался примерно в 2 млн рублей, из них 500 тысяч рублей удалось получить безвозмездно в виде гранта от правительства Чукотского АО. Остальные средства девушка рассчитывала взять в кредит в одном из государственных банков, который специализируется на кредитовании малого и среднего предпринимательства. Однако ей пришел отказ. По условиям банка, для оформления займа предпринимателю должно быть не менее 23 лет. Марте же на момент подачи заявки было 22. Девушка обратилась в другой государственный банк, но история повторилась.

"Честно говоря, не очень понимаю позицию банков. По их мнению, молодые люди до 23 лет не должны даже пытаться открыть свое дело. Я думаю, что возрастной ценз стоит пересмотреть, тем более что вуз в России ребята заканчивают в основном в 21−22 года, а многие из них готовы открыть свой маленький бизнес даже раньше, еще во время учебы", — рассуждает Майя.

Получить кредит на открытие "Mясоtочки" все-таки удалось через компанию, где Марта закупала оборудование и мебель для кафе. На этот раз девушка подала заявку в коммерческий банк на стоимость заказанного товара, банк проверил все документы и в течение суток одобрил кредит, полностью оплатив счет на 1 млн рублей.

Руководители следят, чтобы повара Мясоtочки повышали свое мастерство Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Руководители следят, чтобы повара Мясоtочки повышали свое мастерство
© Артем Геодакян/ТАСС

"Процентная ставка в коммерческом банке, конечно, была почти в три раза выше, чем если бы мы взяли такой же кредит в госбанке, но у нас не было выбора. В этом смысле с нашей банковской системой работать не очень комфортно: она не для бизнеса. Она, скорее, для зарабатывания денег именно для банка. Система не разворачивается в сторону предпринимательского сообщества, поэтому, если можете обходиться без кредита в жизни, в работе и в бизнесе, то обходитесь", — говорит Майя.

"Mясоtочка" выстрелила: уже через полгода в модное бистро с грилем, бургерами и домашней выпечкой стояли очереди. Кафе вышло на самоокупаемость. При этом никакой рекламы для его продвижения специально нигде не давали. Сработал эффект сарафанного радио. Анадырь — он хоть и столица Чукотки, но город совсем не большой, в нем проживает всего 15 тыс. человек. А обойти его полностью вдоль и поперек можно за час.

Еще спустя полгода на семейном совете решили, что "Mясоtочку" нужно расширять. Локацию менять не стали, просто переехали в соседнее помещение большей площади в том же торговом центре, увеличив количество посадочных мест в новом кафе с 12 до 40. В развитие бизнеса было вложено еще 1,5 млн рублей. Средства, по уже отработанному алгоритму, снова привлекли через коммерческий банк.

"Все кредиты мы оплачиваем вовремя, задержек у нас нет. В ближайшее время надеемся получить компенсацию на покупку оборудования от правительства — это еще одна мера поддержки предпринимателей, которая действует у нас в регионе. Она позволяет вернуть до 50% средств, которые ты потратил на покупку дорогостоящей техники. Мы предоставляем все необходимые чеки, договоры, а фонд сам готовит полный пакет документов на компенсацию", — объясняет наша собеседница.

Оленина, брусника и сало кита

Сегодня в Анадыре работает около десяти различных заведений общепита: от небольших кафе, напоминающих столовые, до единственного довольного дорогого ресторана в центре города. Поэтому без обеда вы здесь точно не останетесь, но вот приобщиться к "высокой" арктической кухне вряд ли получится.

Гастрономический туризм — это вообще не про Чукотку. Да, здесь есть рыба, крабы, икра, оленина и брусника — все то, что могло бы лечь в основу модных "северных" блюд с чукотским акцентом, но эта тема в регионе совершенно не развита.

Оленину, например, подают лишь в двух местах в городе, да и то не всегда. За ту неделю, пока мы были в Анадыре, стейки из оленины, которые нам так советовали местные, почему-то не продавались ни в одной точке общепита. Ассортимент блюд из рыбы был тоже невелик. Зато пиццу на Чукотке предлагают почти в каждом кафе.

Майя понимала: спрос на качественные заведения общепита в городе высок, а сходить в свободное время с друзьями и семьей особо некуда Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Майя понимала: спрос на качественные заведения общепита в городе высок, а сходить в свободное время с друзьями и семьей особо некуда
© Артем Геодакян/ТАСС

"Первое, что спрашивают те, кто приезжает на Чукотку: где можно поесть вкусные национальные блюда. Я честно отвечаю, что в Анадыре нет таких мест, — говорит Майя. — Во-первых, настоящую местную кухню можно попробовать только в национальных селах, в городских кафе чукотские блюда в меню не представлены".

Но самое главное: не все, что едят чукчи, смогут есть остальные. Даже если эти остальные — мегагурманы.

"Взять хотя бы копальхем. По сути, это разложившееся, ферментированное мясо оленя или моржа с очень резким запахом. Оно заворачивается в шкуру моржа, а потом на протяжении нескольких месяцев квасится в яме, засыпанной торфом. Для неподготовленного человека мясо может быть просто опасно, поскольку содержит трупный яд. Конечно же, это совсем не ресторанное блюдо", — объясняет владелица кафе.

Зато мантак — кожа и сало кита — при грамотной подаче мог бы легко "зайти" у туристов-гурманов, считает Майя. Говорят, что оно похоже на обычные сало с привкусом рыбы. Есть только одно "но": мантак невозможно купить, им могут лишь угостить.

В соответствии с международной конвенцией по добыче китов в России охота на этих животных разрешена только чукчам и эскимосам для личного потребления. Продавать мясо кита нельзя. Китобойной столицей Чукотки считается Лорино. За год там добывают более 50 китов. И именно оттуда мантак расходится по городам и весям Чукотки в виде подарков и передачек.

Как рассказал нам замдиректора Фонда развития туризма Чукотки Сергей Качанов, регион планирует развивать гастрономический туризм. Сейчас ведутся переговоры с известными рестораторами Дальнего Востока, которые должны разработать для Чукотки свою арктическую карту меню.

"Мы надеемся, что со временем чукотская кухня, в которую войдут местная рыба, оленина, ягоды и травы, сможет стать настоящим арктическим брендом", — сказал он.

В бизнесе нужно меняться

Майя пока не знает, появится ли когда-нибудь в меню "Mясоtочки" что-нибудь арктическое. Говорит, что будет ориентироваться на спрос. Пока же в связи с расширением было решено видоизменить бизнес-модель кафе, вчетверо — с 50 до 200 — увеличив число блюд в меню.

В ассортименте "Mясоtочки" появились бизнес-ланчи, домашняя кухня, а также суши и роллы. Чтобы привнести в меню японский колорит, один из поваров "Mясоtочки" окончил в Москве школу одного из известных сушистов. Майя оплатила половину стоимости обучения.

Из-за удаленности региона организовать доставку свежих продуктов непросто, но Майе это удается Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Из-за удаленности региона организовать доставку свежих продуктов непросто, но Майе это удается
© Артем Геодакян/ТАСС

На вопрос, зачем Майя сменила формат, если и так все было хорошо, женщина отвечает просто: потому что обязательно нужно меняться и делать это вовремя.

"Если все хорошо, это немного опасно. Это расслабляет. Теряешь бдительность. Мир меняется, и вы должны меняться. Нельзя оставаться в начале 2018-го, если на исходе уже 2019-й. Это некая необходимость, чтобы быть современным для покупателей. Потому что покупатели приходят каждый раз новые. И вы должны быть современным", — объясняет Майя.

Помидоры и петрушку везем самолетом

"Однажды мой знакомый сказал, что заниматься предпринимательством на Чукотке — то же самое, что на Марсе. В этом есть доля правды. Ведь из-за удаленности региона организовать процесс доставки свежих продуктов сюда весьма непросто. А в нашем деле главное — как раз качество продуктов, из которых мы готовим. Мы, к примеру, используем в своих блюдах свежую зелень, огурцы и помидоры, которые у нас на Крайнем Севере не выращиваются. В навигацию всего этого не привезешь, испортится. Поэтому мы везем скоропортящиеся продукты с материка самолетами. Никаких оптовых баз, где предприниматели могли бы купить свежий товар, в Анадыре нет. Каждый ИП все везет под себя. Не получилось что-то привезти, идем в торговый центр и покупаем свежие овощи там. Если, скажем, помидоры у них лежат по 680 рублей за килограмм, то за эту цену я их и беру. Никто мне скидку как предпринимателю-оптовику не сделает", — объясняет Майя.

Мясоtочка так понравилась горожанам, что уже через год работы число посадочных мест пришлось увеличить с 12 до 40 Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Мясоtочка так понравилась горожанам, что уже через год работы число посадочных мест пришлось увеличить с 12 до 40
© Артем Геодакян/ТАСС

Несмотря на эту специфику, Майя уверена, что на Чукотке вести бизнес не сложнее, чем в других регионах страны. Возможно, в чем-то даже проще — покупательная способность здесь в разы выше, чем на материке, поэтому выйти на окупаемость можно намного быстрее. Главное — отладить процесс логистики товаров.

К часу дня "Mясоtочка" быстро заполняется людьми — все спешат на бизнес-ланч. Среди посетителей вижу представителей областного правительства. На мой вопрос, бывают ли у нее мэр или губернатор, Майя улыбается: "Кушать хотят все, и это совершенно нормальное желание".

"Знаете, я стараюсь проще на это смотреть. Для меня все клиенты равны — что высокопоставленный чиновник, что студент из колледжа. Мы для всех готовим одинаково: на совесть, как для себя".

Таисия Кириллова

Теги
Арктика сегодняЧукотский автономный округ
Реклама на ТАСС
Сибирская косметика для зарубежных рынков. Куда ученых привели эксперименты с ксеноном
Обычно российские товары выходят сначала на отечественный рынок и только потом попадают к иностранному потребителю. Косметика с ксеноном, созданная в Томском университете, сломала этот шаблон. В России с ней почти не знакомы, а вот в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки она уже вовсю продается. Недавно косметика родом из Сибири начала завоевывать Южную Корею — страну, признанную лидером косметической индустрии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС