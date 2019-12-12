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Власти Ставрополья в 2020 году помогут 1,3 тыс. молодых семей купить жилье

На реализацию мероприятий выделено 969 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в 2020 году предоставят более 1,3 тыс. молодых семей субсидии при покупке жилья. Сумма поддержки из краевого бюджета составит более 900 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба краевого министерства строительства и архитектуры.

"В 2020 году на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей выделено 969 млн рублей. При этом субсидия из федерального бюджета составляет порядка 60 млн рублей, остальная часть - более 900 млн рублей - это деньги краевой казны. Объем финансирования позволит улучшить жилищные условия 1382 семей Ставрополья", - говорится в сообщении.

Планируется, что субсидии будут перечислены семьям весной следующего года. "У молодой семьи после получения извещения есть ровно семь месяцев на то, чтобы определиться с выбором. <…> Такие требования вводятся для того, чтобы процедура приобретения не затягивалась на два календарных года, и чтобы механизм программы работал максимально быстро и комфортно для всех ее участников", - цитирует пресс-служба первого замминистра Александра Мельникова.

В числе получателей поддержки будут 204 многодетных молодых семьи, они получают в регионе больший объем субсидии - 70% от расчетной стоимости жилья вместо 35%.

Госпрограмма "Молодая семья" в Ставропольском крае реализуется с 2006 года. В 2018 году в регионе в 20 раз к уровню предыдущего года было увеличено финансирование программы, объем был доведен до 1 млрд 55 млн рублей. Очередь участников была практически полностью закрыта, свидетельства на получение субсидий были выданы более 1,6 тыс. семей. Ранее в правительстве края отмечали, что эффективная работа программы в последние годы повысила ее популярность, количество запросов на поддержку при покупке жилья увеличилось.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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