В зоопарке Владикавказа животных из клеток переведут в открытые вольеры

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Владикавказа проведут перепланировку территории городского зоопарка с целью перевода животных из клеток в открытые вольеры. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава муниципального образования город Владикавказ Русланбек Икаев.

"Планируем, что по итогам благоустройства животные у нас будут содержаться не в клетках, а в открытых вольерах. Было принято решение приступить к проектированию по территории, чтобы задействовать все имеющиеся площади", - сказал Икаев.

В настоящее время инфраструктура зоопарка занимает всего 0,5 гектара, тогда как земли у зоопарка 5 га. Все имеющиеся площади будут задействованы.

В городском зоопарке собраны животные со всего света: львы, верблюды, медведи, зубры и многие другие. Он принимает и выхаживает больных зверей даже из других стран, пополняя таким образом свою коллекцию.