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В Северной Осетии утилизацию отходов "Электроцинка" могут включить в госпрограмму

В настоящий момент завод отгружает отходы на своей территории

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Утилизацию клинкера - накопленных токсичных отходов с завода "Электроцинк" во Владикавказе, который законсервировали после крупного пожара осенью прошлого года, могут включить в одну из подходящих госпрограмм. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Владикавказа Русланбек Икаев.

"Что касается клинкера, то мы приглашали инвесторов, отправляли образцы (содержимого клинкера), чтобы куда-то сбывать отходы. По республике уже рекультивируются два таких хвостохранилища - Унальское и Фиагдонское. Своих сил у нас на это нет, возможно, включим решение проблемы клинкера в какую-то госпрограмму. Пока что "Электроцинк" отгружает отходы на своей территории", - сказал Икаев.

По его словам, помимо "Электроцинка", где нарушались экологические нормы, проблема экологической безопасности актуальна и на других промышленных предприятиях республики. Там годами не вывозится большое количество переработанных отходов.

"Если мы пойдем по европейской модели, то ни один завод республики, наверное, не будет соответствовать экологическим требованиям. А у нас нет задачи закрывать производства, хотя внимание именно экологической безопасности у нас не уделялось годами - мы это видим. На территории многих предприятий горы мусора, переработанных отходов, и это большая проблема, будем ее решать", - сказал он.

О заводе "Электроцинк"

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. тонн серной кислоты, а также 307 т кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1806.

После пожара в одном из цехов завода было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

Служба занятости в Северной Осетии трудоустроила 15 бывших работников завода "Электроцинк" во Владикавказе, еще 28 нашли работу самостоятельно (из 1111 человек, которые обратились в комитет).

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