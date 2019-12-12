Рост инвестиций в основной капитал в регионах СКФО вырос за 10 месяцев на 8,1%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за 10 месяцев 2019 года вырос на 8,1%. Об этом в четверг сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на пресс-конференции в ТАСС.

"Основные показатели социально-экономической ситуации в регионе <...> По инвестициям в основной капитал у нас рост 8,1%. Неплохой рост в СКФО, тогда как в целом по РФ это около 1%", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что за 10 месяцев 2019 года зафиксирован рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников организаций - 7%. Рост реальных денежных доходов населения в округе составил 0,7%. При этом он подчеркнул, что уровень безработицы за 10 месяцев составил 10,7%. "В 2018 было 10,6%, но еще есть время до конца года", - подчеркнул министр.

По словам Чеботарева, регионы СКФО продемонстрировали рост по показателю - производство продукции животноводства в сельхозорганизациях (8,6%). "Здесь мы видим очень хороший рост, хороший спрос как внутри рынка, так и на внешних рынках на нашу продукцию животноводства", - рассказал министр, добавив также, что в производстве молока рост составил 5,2%. Под конец года наблюдается небольшой рост в обороте розничной торговли, сказал министр. Кроме того, за 10 месяцев на 3,2% выросла добыча полезных ископаемых.

Помимо этого, по словам Чеботарева, на Северном Кавказе наблюдаются устойчивые позитивные тенденции роста населения. "У нас коэффициент рождаемости 13,4%. Это очень хороший коэффициент, при том, что у нас почти в два раза ниже коэффициент смертности 7,3% за 10 месяцев текущего года", - сказал он.

Ранее на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в регионах Северного Кавказа в I полугодии 2019 года вырос на 6,9%. Как отмечалось, среди субъектов СКФО лидерами по объему инвестиций являются Дагестан (32,7%) и Ставропольский край (32,2%).