В селах Северной Осетии построят 50 жилых домов по госпрограмме

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Северная Осетия получит 102 млн рублей на строительство 50 жилых домов в селах по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанной на 2020-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В Северной Осетии презентуют новую государственную программу Республики Северная Осетия - Алания "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы. 102 млн рублей получит Северная Осетия на строительство 50 жилых домов в районах республики. Речь идет о селах и небольших городах с численностью населения менее 30 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В рамках государственной программы предусматривается улучшение жилищных условий сельского населения: предоставление гражданам субсидий на приобретение жилья, а также строительство жилья гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилого помещения.

Планируется развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры села: решение вопросов водоснабжения, газоснабжения, строительство и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, детских садов, школ, спортивных сооружений, домов культуры, благоустройство сельских территорий, ремонт дорог.