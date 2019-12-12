Сунженский район Чеченской Республики переименовали в Серноводский

ГРОЗНЫЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Сунженский район в Чеченской Республике получил название Серноводского. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

"На карте Чечни появился новый район. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в соответствии с предложением парламента ЧР подписал распоряжение о переименовании Сунженского района в Серноводский", - написал Кадыров, прикрепив соответствующий документ.

Он отметил, что за последние годы для развития района было проделано большое количество работы. "Район хорошо развит, привлекает инвестиции. За последнее время мы построили многочисленные социальные объекты, реконструировали инфраструктуру. Он знаменит лечебными серными водами, курортом "Серноводск-Кавказский" В этом году здесь мы открыли новую больницу", - добавил Кадыров.

По словам главы региона, в Чечне завершено установление координатного описания границ муниципальных образований согласно распоряжению правительства РФ от 31 января 2017 года. "Это был большой труд. Необходимость в этом назрела десятки лет назад. Кроме того, выполнена колоссальная работа по оптимизации территорий районов", - заключил Кадыров.