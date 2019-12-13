Спелеотуристический комплекс создадут на базе пещеры Шеки-Хьех в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни намерены на базе пещеры Шеки-Хьех создать первый в регионе спелеотуристический комплекс, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Чечни.

"На базе уникальной пещеры Шеки-Хьех с сероводородной рекой, редкой минералогией и специфическим биоценозом планируется создание спелеотуристического кластера. Проект подразумевает прокладку четырех километров автодороги в горах, организацию рекреационной инфраструктуры, оборудование пещеры и обустройство видовых зон в долине реки Шаро-Аргун. Сначала мы представим концепцию проекта - обозначим туристический и природный потенциал, необходимые шаги и основные вложения, мероприятия для реализации этого потенциала", - передает пресс-служба слова руководителя совета Российского союза спелеологов, старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) Геннадия Самохина.

Как сообщается, разработка концепции, которой займутся на безвозмездной основе крымские ученые, займет около недели.

"В республике заинтересованы в создании спелеотуристического комплекса и спелеотуристических маршрутов на основе методик, разработанных для крымской пещеры "Таврида". Мы предложили создать проект нескольких маршрутов в Галанчожском районе Чечни, где находятся пещерные города Вилах, Терхи, Ялхорой, пещера Варзаг-Хьех с самым большим в Чечне входом (68 м), гигантская карстовая арка над дорогой Гехи-Галай, а также в районе горы Дай с глубокими долинами и карстовыми останцами", - цитирует пресс-служба Самохина.

Пещера Шеки-Хьех расположена на территории Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, который находится в самой высокогорной и труднодоступной части Чечни, его площадь - более 233 тыс. га. На его территории около 700 памятников истории, культуры, археологии, архитектуры и природы со второго тысячелетия до нашей эры по настоящее время, из них 89 объектов федерального значения.