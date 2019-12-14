На Кубани будут ежегодно строить по 10 спорткомплексов шаговой доступности

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Кубани за два года построили полтора десятка спортивных комплексов шаговой доступности. В ближайшие годы в регионе планируют возводить ежегодно по 10 таких спорткомплексов, чтобы сделать занятия массовым спортом для детей и взрослых еще доступнее, сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков.

"В крае реализуется программа строительства малобюджетных спортивных комплексов шаговой доступности, прежде всего, в малых и небольших населенных пунктах. За последние два года построены 15 "малобюджетников" стоимостью 35-40 млн рублей. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в краевом бюджете на предстоящие годы предусмотрено почти полмиллиарда рублей, чтобы каждый год прибавлялось по 10 таких спортивных залов", - сказал Марков.

Комплексы строятся в рамках краевой госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", одной из задач которой является ежегодное увеличение количества жителей Краснодарского края, занимающихся физической культурой и спортом. Комплексы шаговой доступности должны стать универсальными и использоваться как для школьных занятий физкультурой, так и для организации спортивных секций для взрослых и детей. По данным Министерства спорта России, Краснодарский край стал один из лидеров национальной спортивной премии по развитию массового спорта. Всего в систематические занятия физкультурой по итогам 2019 года вовлечены почти 51% жителей.

Выращивать спортсменов не на пустырях

Марков отметил, что для выращивания профессиональных спортсменов в регионе нужно создавать условия и мотивацию занятия физкультурой и спортом у детей. "Прошло время, когда чемпионы вырастали на пустырях, парках и лесополосах. Сегодняшней молодежи, чтобы ей захотелось заниматься физкультурой и спортом, нужно создавать адекватные условия, нужна дополнительная мотивация и стимулы", - сказал министр.

Для этих целей в Краснодарском крае и создаются спортзалы шаговой доступности. Кроме того, Кубань вошла в число пилотных регионов проекта "Стань чемпионом". В центре тестирования у детей от шести до 12 лет оценивают почти 150 показателей. Так, тестирование на скорость, реакцию, выносливость гибкость и внимательность позволяют специалистам центра дать заключение о предрасположенности к определенному виду спорта у ребенка. И все это бесплатно.

"В Краснодаре ежемесячно центр принимает более 250 детей. Данный проект необходим краю. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей является приоритетом в повышении эффективности подготовки спортивного резерва. Говорить о результатах протестированных детей пока рано, ведь проекту менее года, но мы надеемся, что данный проект будет развиваться, совершенствоваться и решит проблему с несовершенным спортивным отбором", - отметил Марков, говоря о центре "Стань чемпионом". По его мнению, необходимо создавать такие центры не только в краевом центре, но и в районах Краснодарского края.

Единоборства как путь к здоровью школьников

Также Кубань является одним из регионов-участников пилотного проекта "Самбо в школу". Уроки самбо введены в качестве третьего урока физкультуры в 356 школах региона, в них участвуют около 65 тыс. школьников.

"В прошлом году уроки самбо были введены в 146 общеобразовательных школах. С нынешнего учебного года к ним добавились еще 210 школ. Это потребовало обеспечить переподготовку учителей физкультуры и выделить из краевого бюджета и приобрести во все эти школы борцовские ковры. Задача, поставленная губернатором, чтобы к концу 2020 года уроки самбо были в 700 школах края", - рассказал министр.

Кроме того, на Кубани в рамках краевой программы строят центры единоборств. Ежегодно планируется строить по 10 таких центров, чтобы к 2024 году они появились во всех муниципалитетах края.

"Кубань - один из регионов, где традиционно были развиты различные виды борьбы: вольной, греко-римской, дзюдо, самбо, бокса, других видов единоборств. Единоборства - это те виды спорта, где победа достигается не всегда за счет силы, техники, но во многом благодаря воспитанным морально-волевым качествам", - добавил министр.