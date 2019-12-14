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Новый год и Рождество - 2020

В Рыбинске прошло шествие 2020 Дедов Морозов

Колонну возглавили Дед Мороз из Великого Устюга и рыбинская Снежинка
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Описание
© Пресс-служба администрации Рыбинска
© Пресс-служба администрации Рыбинска
© Пресс-служба администрации Рыбинска

ТАСС, 14 декабря. Дед Мороз из Великого Устюга и рыбинская Снежинка возглавили карнавальное шествие колонны 2020 волшебников в Рыбинске. В городе прошли и другие новогодние мероприятия: открылась "Рыбная резиденция Деда Мороза" и прошли спортивные состязания, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации Рыбинска.

"14 декабря по центру Рыбинска прошла колонна Дедов Морозов. В ней 2020 участников. Возглавили шествие Дед Мороз из Великого Устюга и рыбинская Снежинка. Новогодних волшебников поддержали многочисленные снегурочки и прочие новогодние персонажи", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что шествие Дедов Морозов проходит в городе с 2009 года.

В праздничной колонне прошли Деды Морозы на ходулях, проехали на велосипедах и самокатах, оформленных автоплатформах и квадроциклах. Прошагал с ними и французский волшебник - темнокожий Пэр Ноэль. После прохода колонны волшебников в Рыбинске состоялся автопробег, в котором участвовали машины в новогодних "костюмах", самым популярным среди которых был образ мыши - символа 2020 года по восточному календарю.

"Новый год - это время, когда сбываются все мечты, все пожелания, ведь новогодняя сказка - самая любимая. Друзья мои, дарите больше добра друг другу, и тогда наша сказка будет самой доброй. Поверьте мне, все добро, которое вы подарите родным и близким, обязательно к вам вернется, - обратился к гостям праздника Дед Мороз из Великого Устюга. По традиции он зажег огни на главной елке города.

Продолжила праздничный вечер музыкальная программа на Красной площади и гастрономический фестиваль "Рыбная резиденция Деда Мороза". Не замерзнуть в морозную погоду гостям мероприятия помогло участие в легкоатлетическом пробеге на 5 и 10 километров и других спортивных состязаниях. Дети и взрослые могли посостязаться в беге в валенках, а также в парных забегах Дедов Морозов и Снегурочек.

Подарком жителям города также стало открытие резиденции рыбинской Снежинки в доме культуры "Вымпел". Проект реализован на средства гранта департамента туризма Ярославской области. Тема получила свое развитие благодаря первой фотографии снежинки, которую сделал в конце XIX века фотограф Андрей Сигсон, работавший в Рыбинске. Познавательные занятия, интерактивные игры и мастер-классы завершатся в резиденции 5 января.

Теги
РоссияЯрославская областьНовый год и Рождество - 2020
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