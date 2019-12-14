Новогодняя ярмарка открылась в центре Петербурга на Манежной площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Новогодняя и рождественская ярмарка открылась в субботу в центре Санкт-Петербурга на Манежной площади. Ярмарка будет работать до середины января для жителей города и его гостей, на площади все это время будут доступны аттракционы для детей, ларьки со сладостями, рождественской едой и напитками, а также торговые павильоны с художественными изделиями мастеров и сувенирами.

На торжественной церемонии открытия ярмарки губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в ее оформлении участвовали молодые художники. "Вот это все оформление сделали молодые люди, художники. Такая молодежь решила сделать подарок нашему городу и сделали, по-моему, очень красиво и интересно. Я думаю, что это очень важно, когда мы даем возможность нашей молодежи устраивать такие праздники", - сказал Беглов, пригласив оформителей выйти на сцену под аплодисменты зрителей.

По информации Смольного, в этом году на ярмарке для жителей Петербурга и гостей города будут представлены блюда и сувениры народов Германии, Швейцарии, Чехии, Индии, Китая и других стран. Также на площади установлены аттракционы для детей и большая новогодняя елка, украшенная праздничной гирляндой.

Недалеко от нее стоит еще одно дерево - "елка желаний", на которой висят конверты с письмами Деду Морозу от детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый желающий может исполнить желание ребенка, взяв такой конверт и прочитав письмо. Губернатор города на открытии ярмарки призвал взрослых к тому, чтобы желания детей всегда исполнялись и взял с "елки желаний" три таких конверта.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в первый день работы ярмарки ее посетили сотни человек, почти к каждому ларьку или аттракциону выстроились очереди.

Манежная площадь находится в историческом центре Санкт-Петербурга на пересечении улиц Итальянской и Караванной недалеко от Невского проспекта. По данным администрации города, в этом году праздничные торговые ряды также развернулись на Малой Садовой улице.