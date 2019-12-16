{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инспекторов охотнадзора в Приморье обучат приемам самообороны

Обучение будет проходить на базе центра смешанных единоборств "Иппон"

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Инспекторы службы охотничьего надзора Приморского края пройдут обучение приемам самообороны. Такое соглашение заключил центр "Амурский тигр", поддерживающий деятельность службы, с центром смешанных единоборств "Иппон", сообщает пресс-служба природоохранной организации.

Инспекторы оперативных групп патрулируют леса Приморского края в поисках браконьеров и нарушителей. Они регулярно сталкиваются с проявлением агрессии и попытками применения физической силы в их отношении. Центр "Амурский тигр" поддерживает деятельность государственной службы охотнадзора, так как большая часть приморской тайги является местом обитания амурского тигра. Организация спонсирует их техникой, а также поощряет финансово за особые достижения в поимке браконьеров.

"Сотрудники Службы охотничьего надзора Приморского края будут обучаться навыкам самообороны при поддержке Центра "Амурский тигр". В рамках соглашения о партнерстве с Центром смешанных единоборств "Иппон" для инспекторов будут проходить регулярные учебно-тренировочные семинары под руководством признанных мастеров боевых искусств", - говорится в сообщении.

Тренировки для инспекторов будут проводиться не только для изучения самообороны, но и для повышения общей боевой и спортивной подготовки.  "В большинстве случаев инспекторам приходится действовать против нескольких людей, зачастую вооруженных, а в некоторых случаях - находящихся под воздействием алкоголя или наркотических веществ. В таких сложных ситуациях приобретенные на тренировках и мастер-классах навыки помогут инспекторам сохранять свое здоровье, а иногда и жизнь", - приводится в сообщении комментарий генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

По данным центра, с начала года инспекторы оперативных групп провели более 2 тыс. рейдов, в ходе которых составлено 995 протоколов о нарушениях, изъято более сотни единиц оружия, несколько десятков туш убитых животных. По их итогам было возбуждено 10 уголовных дел.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и в Хабаровском крае.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Консорциум ученых в Якутии будет создавать технологии прокладки дорог в вечной мерзлоте
В регионе лишь 16% населения имеют возможность перемещаться по дорогам с круглогодичным сообщением
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС