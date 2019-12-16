Инспекторов охотнадзора в Приморье обучат приемам самообороны

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Инспекторы службы охотничьего надзора Приморского края пройдут обучение приемам самообороны. Такое соглашение заключил центр "Амурский тигр", поддерживающий деятельность службы, с центром смешанных единоборств "Иппон", сообщает пресс-служба природоохранной организации.

Инспекторы оперативных групп патрулируют леса Приморского края в поисках браконьеров и нарушителей. Они регулярно сталкиваются с проявлением агрессии и попытками применения физической силы в их отношении. Центр "Амурский тигр" поддерживает деятельность государственной службы охотнадзора, так как большая часть приморской тайги является местом обитания амурского тигра. Организация спонсирует их техникой, а также поощряет финансово за особые достижения в поимке браконьеров.

"Сотрудники Службы охотничьего надзора Приморского края будут обучаться навыкам самообороны при поддержке Центра "Амурский тигр". В рамках соглашения о партнерстве с Центром смешанных единоборств "Иппон" для инспекторов будут проходить регулярные учебно-тренировочные семинары под руководством признанных мастеров боевых искусств", - говорится в сообщении.

Тренировки для инспекторов будут проводиться не только для изучения самообороны, но и для повышения общей боевой и спортивной подготовки. "В большинстве случаев инспекторам приходится действовать против нескольких людей, зачастую вооруженных, а в некоторых случаях - находящихся под воздействием алкоголя или наркотических веществ. В таких сложных ситуациях приобретенные на тренировках и мастер-классах навыки помогут инспекторам сохранять свое здоровье, а иногда и жизнь", - приводится в сообщении комментарий генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

По данным центра, с начала года инспекторы оперативных групп провели более 2 тыс. рейдов, в ходе которых составлено 995 протоколов о нарушениях, изъято более сотни единиц оружия, несколько десятков туш убитых животных. По их итогам было возбуждено 10 уголовных дел.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и в Хабаровском крае.