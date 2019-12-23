Вернуть потерянное. Как в Сибири воссоздают модели уничтоженных соборов

Новосибирский архитектор Андрей Радзюкевич решил, что необходимо вернуть утраченные храмы. Но как? Например, воссоздав максимально точный портрет этого пласта сибирской архитектуры с помощью технологий нового, XXI столетия — компьютерного моделирования, пластика, силикона и 3D-печати.
Утраченное совершенство
В 2017 году страна отмечала 100-летие революции 1917 года и преобразований, которые за ней последовали. Эпоха была неоднозначная, время — непростое. В такие минуты важно думать не только о том, что получила Россия после революции, но и о том, что она потеряла, считает доцент Новосибирского архитектурно-строительного университета и кандидат архитектуры Андрей Радзюкевич.
"В 1917 году ушел во всех смыслах важнейший слой нашей культуры, и среди его многообразия мне, как архитектору, конечно, было важно все, что связано с уникальным храмовым наследием", — рассказывает архитектор.
В начале XX века в крупных сибирских городах — Томске, Омске, Красноярске, Чите и Иркутске — располагались большие кафедральные православные соборы, подчеркивая статус христианского центра. Храмы проектировали лучшие архитекторы России. Подготовка занимала много времени, все продумывалось до мельчайших деталей и тщательно согласовывалось. Работа требовала от мастера точности, от камня — эмоциональности.
Строить начинали только тогда, когда на бумаге архитектор достигал идеальных форм, поясняет Радзюкевич. Архитектура — это "немой" язык гармонии, выраженный в камне. Мастер должен так выполнить работу, чтобы каждый свод, каждая линия, каждая стена до последнего кирпича вызывали эмоцию у пришедшего в храм. Посетитель должен чувствовать свою причастность к вере и российской культуре, даже если он несведущ в религиозных тонкостях.
Лаконичные, степенные и величественные, соборы шли вразрез с необузданной "темной" энергией революции.
"И в этом бурном потоке они были один за другим снесены до основания. Их воплощенное стремление к совершенству, их величие было утрачено. А на месте храмов были срочно построены "коробки" для партийных органов новой власти", — в голосе Радзюкевича слышна горечь.
Кафедральный музей под открытым небом
Год 100-летия революции заставил задуматься о действительно значимом. Например, Андрей подумал: "Что, если восстановить сибирские соборы спустя 100 лет, чтобы они еще раз заявили о себе, только сегодняшнему поколению?" Конечно, восстановить не в прямом смысле слова, поскольку это огромные затраты ресурсов, времени, общественных обсуждений. Чтобы привлечь внимание к явлению, достаточно сделать уменьшенные модели — макеты.
"Создание моделей любых зданий может идти двумя путями: простой — сделать модели, отразив общие черты, и сложный, но достоверный — смоделировать формы храмов с максимальным сохранением их исторического облика. Естественно, мы решили пойти сложным путем", — рассказывает архитектор.
Мало создать модели, нужно сделать их общественным достоянием, считает мастер. В Новосибирске он мечтает создать музей под открытым небом, чтобы каждый прохожий смог воочию увидеть модель храма, рассмотреть, сфотографироваться или даже просто прикоснуться к этому свидетельству стертой до основания истории. Чтобы реализовать планы, Радзюкевич подал заявку на президентский грант.
Проект называется просто — "Музей под открытым небом — модели утраченных сибирских кафедральных соборов". Масштаб — 1 к 50. Для создания макетов необходимо оборудование — 3D-принтер и фрезерный станок ЧПУ, с помощью которых с использованием специальной программы будут изготавливаться из различных материалов объемные фигуры — элементы макетов.
"Заявку одобрили в январе, тогда я получил около двух миллионов рублей. Сумма, конечно, небольшая, но этого хватило на оборудование и на какое-то количество материалов для 3D-печати. Работать над проектом мы начали вместе со скульптором Игорем Самариным в небольшом кабинете Архитектурно-строительного университета, периодически к нам подключались студенты-магистранты. Первоначальные планы были очень оптимистичными: ударными темпами полностью закончить пять храмов до ноября", — рассказывает Радзюкевич.
"Шишки" и исторические открытия
"Первые шишки мы набили сразу же, как только приступили к реализации замысла", — вспоминает Андрей Владиславович.
Например, архитектор решил идти по пути сохранения максимальной исторической достоверности, но как этого достичь? Соборы снесены, чертежи и фотографии практически не сохранились. Оказалось, что и современное оборудование может подвести: 3D-принтер печатает уж очень долго. На небольшую деталь уходит целый день, а ведь таких деталей сотни.
"К тому же работать на этом оборудовании мы не умели, приходилось учиться по ходу дела. Мы почувствовали, что проект начинает затягиваться", — рассказывает архитектор.
В поисках следов исчезнувших соборов авторы проекта обратились в архивы и интернет. С каждым храмом была особая ситуация. Так, по Иркутску чертежи были в свободном доступе, некоторые церкви успели запечатлеть на пленку редкие фотолюбители начала XX века.
Сложнее всего было с Читой: от местного собора сохранилась пара "полуслепых" дореволюционных фотографий, которые практически не дали информации.
Но тут авторам проекта улыбнулась редкая удача. Магистрантка Андрея оказалась родом из Читы, и она отправилась в городской архив, где среди большого количества документов обнаружила сохранившиеся оригинальные чертежи нужного храма.
"Фантастическая удача! Мы не только использовали эти документы для нашего проекта, но и ввели их в научный оборот", — улыбается Радзюкевич.
Авторам проекта предстояло научиться еще многому, начиная с разработки 3D-моделей на основе старинных чертежей и фотографий и заканчивая изготовлением мастер-модели из элементов, созданных на 3D-принтере и станке с ЧПУ.
Деликатная работа
"И вот, спустя несколько месяцев упорного труда, мы собрали достаточно информации о читинском соборе, отработали технику производства деталей, но проще не стало. Мало просто сделать 3D-модель, нужно раскроить ее на огромное количество кусочков-деталей так, чтобы потом они могли соединиться и сохранить нужную форму. Готовых рецептов у нас не было. Оставалось только скрупулезно просчитывать каждый шаг", — признается архитектор.
Много часов потребуется мастеру, чтобы из сотни полимерных и деревянных деталей склеить нужный макет, — а это только полдела. Дальше изделие переходит в руки скульптора Игоря Самарина, которому достается, пожалуй, самая деликатная работа.
"Игорь покрывает модель слоем специального силикона толщиной сантиметров пять. Чтобы силикон не порвался, его усиливают гипсом и металлическими стяжками. Если силикон прилипает к макету неровно, то в дальнейшем модель рискует потерять рельеф одной из деталей, — поясняет архитектор. — Если слой будет слишком тонким, то возможны прорывы в форме, это может привести будущую модель в негодность, а для нас это просто непозволительная трата времени и средств", — поясняет мастер.
Когда силикон застынет, скульптор снимает стяжки и удаляет гипс, аккуратно, по кусочкам. Затем, наконец, извлекают макет.
"В силиконовую оболочку, как в форму для запекания, заливается специальный полимерный состав, очень прочный. Он идеально повторяет формы стенки, это позволяет сохранить историческую достоверность. После затвердевания остается только покрасить", — перечисляет Андрей.
Внешний вид конечных моделей тоже был выбран не сразу — это очередная смелая идея авторов.
"Мы решили сделать купола из бронзы, а полимерную часть храма выкрасить в бронзовый цвет. Так была выполнена модель читинского собора, его купола нам помогли отлить в новосибирском Музее колокольного звона. Конечно, здорово было бы сделать модели полностью из бронзы, но это очень дорого", — вздыхает Андрей Владиславович.
Дорогу осилит
Наступила зима, однако пять соборов так и не были построены. "Сегодня мы имеем три макета — красноярский, томский и читинский. Игорь успешно закончил модель читинского храма в пластике и бронзе, — загибает пальцы архитектор. — Главное, что мы научились делать модели храмов. Правда, на этом срок финансирования проекта подошел к концу".
Как говорит сам Радзюкевич, с фондом президентских грантов он расстался мирно: фонд принял аргументы автора. "Отныне проект реализуется только за наше время и за наши деньги. Нам помогают — где-то церковь, где-то сочувствующие люди, бесплатно делают, от души. Остальное — сами. Думаю, что дорогу осилит идущий, и шаг за шагом, деталь за деталью мы продолжим создавать наши соборы", — уверен автор проекта.
Уже сейчас в Новосибирске есть храмы, которые хотели бы разместить у себя этот небольшой музей, посвященный сибирским соборам. Архитектор сетует, что у них места маловато, да и хотелось бы расположиться в центре города, чтобы больше новосибирцев и приезжих могли прикоснуться к истории.
"Настоящая архитектура одинаково много способна рассказать и ребенку, и взрослому, если человек того захочет", — считает Андрей Радзюкевич, добавляя, что проект уникален тем, что объединяет патриотизм, духовное воспитание и полезные, "умные" технологии.
Павел Процюк