Вернуть потерянное. Как в Сибири воссоздают модели уничтоженных соборов

Любой крупный сибирский город начала ХХ века — это исторический, культурный и, конечно же, православный центр. Последний статус обязательно подкреплялся наличием в центре большого кафедрального собора. Нынешним поколениям, однако, увидеть святыни уже не удастся: все они после 1917 года были уничтожены. Впрочем, шанс все же есть

Новосибирский архитектор Андрей Радзюкевич решил, что необходимо вернуть утраченные храмы. Но как? Например, воссоздав максимально точный портрет этого пласта сибирской архитектуры с помощью технологий нового, XXI столетия — компьютерного моделирования, пластика, силикона и 3D-печати. Утраченное совершенство В 2017 году страна отмечала 100-летие революции 1917 года и преобразований, которые за ней последовали. Эпоха была неоднозначная, время — непростое. В такие минуты важно думать не только о том, что получила Россия после революции, но и о том, что она потеряла, считает доцент Новосибирского архитектурно-строительного университета и кандидат архитектуры Андрей Радзюкевич. "В 1917 году ушел во всех смыслах важнейший слой нашей культуры, и среди его многообразия мне, как архитектору, конечно, было важно все, что связано с уникальным храмовым наследием", — рассказывает архитектор. В начале XX века в крупных сибирских городах — Томске, Омске, Красноярске, Чите и Иркутске — располагались большие кафедральные православные соборы, подчеркивая статус христианского центра. Храмы проектировали лучшие архитекторы России. Подготовка занимала много времени, все продумывалось до мельчайших деталей и тщательно согласовывалось. Работа требовала от мастера точности, от камня — эмоциональности.

Строить начинали только тогда, когда на бумаге архитектор достигал идеальных форм, поясняет Радзюкевич. Архитектура — это "немой" язык гармонии, выраженный в камне. Мастер должен так выполнить работу, чтобы каждый свод, каждая линия, каждая стена до последнего кирпича вызывали эмоцию у пришедшего в храм. Посетитель должен чувствовать свою причастность к вере и российской культуре, даже если он несведущ в религиозных тонкостях. Лаконичные, степенные и величественные, соборы шли вразрез с необузданной "темной" энергией революции. "И в этом бурном потоке они были один за другим снесены до основания. Их воплощенное стремление к совершенству, их величие было утрачено. А на месте храмов были срочно построены "коробки" для партийных органов новой власти", — в голосе Радзюкевича слышна горечь. Кафедральный музей под открытым небом Год 100-летия революции заставил задуматься о действительно значимом. Например, Андрей подумал: "Что, если восстановить сибирские соборы спустя 100 лет, чтобы они еще раз заявили о себе, только сегодняшнему поколению?" Конечно, восстановить не в прямом смысле слова, поскольку это огромные затраты ресурсов, времени, общественных обсуждений. Чтобы привлечь внимание к явлению, достаточно сделать уменьшенные модели — макеты.

"Создание моделей любых зданий может идти двумя путями: простой — сделать модели, отразив общие черты, и сложный, но достоверный — смоделировать формы храмов с максимальным сохранением их исторического облика. Естественно, мы решили пойти сложным путем", — рассказывает архитектор. Мало создать модели, нужно сделать их общественным достоянием, считает мастер. В Новосибирске он мечтает создать музей под открытым небом, чтобы каждый прохожий смог воочию увидеть модель храма, рассмотреть, сфотографироваться или даже просто прикоснуться к этому свидетельству стертой до основания истории. Чтобы реализовать планы, Радзюкевич подал заявку на президентский грант. Проект называется просто — "Музей под открытым небом — модели утраченных сибирских кафедральных соборов". Масштаб — 1 к 50. Для создания макетов необходимо оборудование — 3D-принтер и фрезерный станок ЧПУ, с помощью которых с использованием специальной программы будут изготавливаться из различных материалов объемные фигуры — элементы макетов.

Описание Андрей Радзюкевич © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Заявку одобрили в январе, тогда я получил около двух миллионов рублей. Сумма, конечно, небольшая, но этого хватило на оборудование и на какое-то количество материалов для 3D-печати. Работать над проектом мы начали вместе со скульптором Игорем Самариным в небольшом кабинете Архитектурно-строительного университета, периодически к нам подключались студенты-магистранты. Первоначальные планы были очень оптимистичными: ударными темпами полностью закончить пять храмов до ноября", — рассказывает Радзюкевич. "Шишки" и исторические открытия "Первые шишки мы набили сразу же, как только приступили к реализации замысла", — вспоминает Андрей Владиславович. Например, архитектор решил идти по пути сохранения максимальной исторической достоверности, но как этого достичь? Соборы снесены, чертежи и фотографии практически не сохранились. Оказалось, что и современное оборудование может подвести: 3D-принтер печатает уж очень долго. На небольшую деталь уходит целый день, а ведь таких деталей сотни. "К тому же работать на этом оборудовании мы не умели, приходилось учиться по ходу дела. Мы почувствовали, что проект начинает затягиваться", — рассказывает архитектор. В поисках следов исчезнувших соборов авторы проекта обратились в архивы и интернет. С каждым храмом была особая ситуация. Так, по Иркутску чертежи были в свободном доступе, некоторые церкви успели запечатлеть на пленку редкие фотолюбители начала XX века. Сложнее всего было с Читой: от местного собора сохранилась пара "полуслепых" дореволюционных фотографий, которые практически не дали информации.

Описание Андрей Радзюкевич © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Но тут авторам проекта улыбнулась редкая удача. Магистрантка Андрея оказалась родом из Читы, и она отправилась в городской архив, где среди большого количества документов обнаружила сохранившиеся оригинальные чертежи нужного храма. "Фантастическая удача! Мы не только использовали эти документы для нашего проекта, но и ввели их в научный оборот", — улыбается Радзюкевич. Авторам проекта предстояло научиться еще многому, начиная с разработки 3D-моделей на основе старинных чертежей и фотографий и заканчивая изготовлением мастер-модели из элементов, созданных на 3D-принтере и станке с ЧПУ. Деликатная работа "И вот, спустя несколько месяцев упорного труда, мы собрали достаточно информации о читинском соборе, отработали технику производства деталей, но проще не стало. Мало просто сделать 3D-модель, нужно раскроить ее на огромное количество кусочков-деталей так, чтобы потом они могли соединиться и сохранить нужную форму. Готовых рецептов у нас не было. Оставалось только скрупулезно просчитывать каждый шаг", — признается архитектор.

Много часов потребуется мастеру, чтобы из сотни полимерных и деревянных деталей склеить нужный макет, — а это только полдела. Дальше изделие переходит в руки скульптора Игоря Самарина, которому достается, пожалуй, самая деликатная работа. "Игорь покрывает модель слоем специального силикона толщиной сантиметров пять. Чтобы силикон не порвался, его усиливают гипсом и металлическими стяжками. Если силикон прилипает к макету неровно, то в дальнейшем модель рискует потерять рельеф одной из деталей, — поясняет архитектор. — Если слой будет слишком тонким, то возможны прорывы в форме, это может привести будущую модель в негодность, а для нас это просто непозволительная трата времени и средств", — поясняет мастер. Когда силикон застынет, скульптор снимает стяжки и удаляет гипс, аккуратно, по кусочкам. Затем, наконец, извлекают макет. "В силиконовую оболочку, как в форму для запекания, заливается специальный полимерный состав, очень прочный. Он идеально повторяет формы стенки, это позволяет сохранить историческую достоверность. После затвердевания остается только покрасить", — перечисляет Андрей.

Внешний вид конечных моделей тоже был выбран не сразу — это очередная смелая идея авторов. "Мы решили сделать купола из бронзы, а полимерную часть храма выкрасить в бронзовый цвет. Так была выполнена модель читинского собора, его купола нам помогли отлить в новосибирском Музее колокольного звона. Конечно, здорово было бы сделать модели полностью из бронзы, но это очень дорого", — вздыхает Андрей Владиславович. Дорогу осилит Наступила зима, однако пять соборов так и не были построены. "Сегодня мы имеем три макета — красноярский, томский и читинский. Игорь успешно закончил модель читинского храма в пластике и бронзе, — загибает пальцы архитектор. — Главное, что мы научились делать модели храмов. Правда, на этом срок финансирования проекта подошел к концу". Как говорит сам Радзюкевич, с фондом президентских грантов он расстался мирно: фонд принял аргументы автора. "Отныне проект реализуется только за наше время и за наши деньги. Нам помогают — где-то церковь, где-то сочувствующие люди, бесплатно делают, от души. Остальное — сами. Думаю, что дорогу осилит идущий, и шаг за шагом, деталь за деталью мы продолжим создавать наши соборы", — уверен автор проекта.