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Белые медведи продолжают уходить от села Рыркайпий на Чукотке

Сейчас на этой территории находятся 17 животных

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Белые медведи, которые в начале декабря подошли к селу Рыркайпий на Чукотке из-за аномального тепла, нарушившего ход их миграции, уходят от села. За день количество медведей уменьшилось более чем в два раза - с 35 до 17, сообщается в понедельник на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

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На прошлой неделе более 50 белых медведей собрались недалеко от села Рыркайпий: из-за аномального тепла образование льда задержалось, и звери не могли пройти по своему традиционному миграционному пути. Чтобы минимализировать угрозу людям, для медведей создали "кормовые точки" из туш моржей, в селе организовали дежурство у детского сада и школы, совершали патрульные обходы, отменили все мероприятия.

"По сообщениям волонтеров "Медвежьего патруля", который работает при поддержке правительства Чукотского автономного округа и WWF России, сейчас на мысе Кожевникова наблюдается порядка 17 животных", - говорится в сообщении.

В понедельник утром специалисты управления охраны животного мира Чукотского автономного округа сообщали ТАСС о 35 животных около села, которые продолжали питаться тушами моржей, не заходя в населенный пункт.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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