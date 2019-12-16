Власти Чечни пытаются сохранить более 120 домов, подлежащих сносу по решениям суда

ГРОЗНЫЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни прорабатывают вопрос сохранения 125 домов жителей Чечни, которые по решениям Гудермесского райсуда подлежат сносу из-за нарушения охранных зон магистральных газопроводов. Об этом сообщил на своей странице в Instagram вице-премьер Абдул Магомадов.

Публикация от Абдул Магомадов (@a_magomadov) 16 Дек 2019 в 6:27 PST

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"Ответственным исполнителям даны поручения в установленные сроки проработать вопросы, направленные на приемлемое для застройщиков решение проблемы с учетом необходимости устранения нарушения охранных зон магистральных газопроводов в населенных пунктах Гудермесского муниципального района", - отметил вице-премьер.

По его словам, речь идет о домах жителей поселка Ойсхар и села Кади-Юрт. "Поступило коллективное письмо с просьбой оказать помощь в сохранении принадлежащих им 125 жилых домов, которые по решениям Гудермесского районного суда, вынесенным по искам ООО "Чеченгазпром", подлежат сносу", - написал Магомадов.

ОАО "Чеченгазпром" - газотранспортная организация Чечни. Основным видом деятельности является транспортировка природного газа по магистральным газопроводам для потребителей России и СНГ. В газотранспортную систему входит 884 км газопроводов.