{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Энергетики решили проблему с углем для энергообъектов Инты и Воркуты

Около 25 тыс. т угля завезли в Инту из Хакасии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проблема с углем для энергообъектов заполярной Воркуты и приполярной Инты в Республике Коми решена, завезен уголь из Хакасии. Энергообъекты работают стабильно, принятые меры позволяют переживать зиму спокойно, сообщил во вторник журналистам генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер на пресс-конференции по видеосвязи.

Трудности с отоплением в приполярном моногороде Инте возникли весной этого года: после ликвидации градообразующего предприятия "Интауголь" город вынужден был закупить уголь из Воркуты, под который не были приспособлены местные котельные.

"Мы заключили новый контракт с "Воркутауглем", есть специфика погоды в регионе - оттепели, метели, много снега, все это сказывается на качестве угля [вагоны с углем часто приходили в Инту промерзшие, использовать его было тяжело]. Порядка 25 тыс. т угля завезли в Инту из Хакасии - сухого, хорошего фракционного качества. И периодически подмешиваем этот уголь один к трем, что позволяет параметры подаваемого угля поддерживать в лучшем состоянии, и пока в этом году остановок оборудования не было", - сказал Вагнер.

Аналогично решена проблема и в Воркуте, сообщил он. "Мы организовали отдельные дополнительные склады и в Инте, и в Воркуте и подмешиваем [более качественный уголь], когда нам это нужно. В Воркуте выбрали уголь посуше, получше от "Воркутаугля". Задачу решили, режим работы Воркутинской ТЭЦ-1 нормальный, стабильный", - сказал Вагнер. Помимо этого, полностью проведены ремонты, "имеется достаточно много резервного оборудования, что говорит о надежности прохождения этой зимы", добавил он.

Надежность энергоснабжения Воркуты и Инты обсуждалась в сентябре 2016 года у президента России Владимира Путина. За этим последовали проверки Генпрокуратуры, обыски в энергохолдинге "Т Плюс" и группе "Ренова", аресты бывших топ-менеджеров энергохолдинга по обвинению в даче взяток бывшему руководству Коми за "установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы". Выяснилось, что энергообъекты Воркуты длительное время не модернизировались, что привело к многочисленным авариям.

Энергохолдинг "Т Плюс" управляет ООО "Воркутинские ТЭЦ", в состав которого входит электростанция ТЭЦ-1 с Центральной водогрейной котельной, которая сейчас работает на дорогостоящем мазуте (в 2020 году будет переведена на газ), и электростанция ТЭЦ-2, работающая на угле. ЦВК и ТЭЦ-1 снабжают теплом и горячей водой Воркуту. Наиболее мощная ТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией весь Воркутинский энергоузел, частично город Инту, а также поставляет тепло и горячую воду в воркутинские поселки.

Теги
Арктика сегодняКомиХакасия
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
В Ульяновской области определили пятого регионального оператора по обращению с отходами
Это позволит полностью перейти на новую систему обращения с отходами в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС