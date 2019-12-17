Энергетики решили проблему с углем для энергообъектов Инты и Воркуты

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проблема с углем для энергообъектов заполярной Воркуты и приполярной Инты в Республике Коми решена, завезен уголь из Хакасии. Энергообъекты работают стабильно, принятые меры позволяют переживать зиму спокойно, сообщил во вторник журналистам генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер на пресс-конференции по видеосвязи.

Трудности с отоплением в приполярном моногороде Инте возникли весной этого года: после ликвидации градообразующего предприятия "Интауголь" город вынужден был закупить уголь из Воркуты, под который не были приспособлены местные котельные.

"Мы заключили новый контракт с "Воркутауглем", есть специфика погоды в регионе - оттепели, метели, много снега, все это сказывается на качестве угля [вагоны с углем часто приходили в Инту промерзшие, использовать его было тяжело]. Порядка 25 тыс. т угля завезли в Инту из Хакасии - сухого, хорошего фракционного качества. И периодически подмешиваем этот уголь один к трем, что позволяет параметры подаваемого угля поддерживать в лучшем состоянии, и пока в этом году остановок оборудования не было", - сказал Вагнер.

Аналогично решена проблема и в Воркуте, сообщил он. "Мы организовали отдельные дополнительные склады и в Инте, и в Воркуте и подмешиваем [более качественный уголь], когда нам это нужно. В Воркуте выбрали уголь посуше, получше от "Воркутаугля". Задачу решили, режим работы Воркутинской ТЭЦ-1 нормальный, стабильный", - сказал Вагнер. Помимо этого, полностью проведены ремонты, "имеется достаточно много резервного оборудования, что говорит о надежности прохождения этой зимы", добавил он.

Надежность энергоснабжения Воркуты и Инты обсуждалась в сентябре 2016 года у президента России Владимира Путина. За этим последовали проверки Генпрокуратуры, обыски в энергохолдинге "Т Плюс" и группе "Ренова", аресты бывших топ-менеджеров энергохолдинга по обвинению в даче взяток бывшему руководству Коми за "установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы". Выяснилось, что энергообъекты Воркуты длительное время не модернизировались, что привело к многочисленным авариям.

Энергохолдинг "Т Плюс" управляет ООО "Воркутинские ТЭЦ", в состав которого входит электростанция ТЭЦ-1 с Центральной водогрейной котельной, которая сейчас работает на дорогостоящем мазуте (в 2020 году будет переведена на газ), и электростанция ТЭЦ-2, работающая на угле. ЦВК и ТЭЦ-1 снабжают теплом и горячей водой Воркуту. Наиболее мощная ТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией весь Воркутинский энергоузел, частично город Инту, а также поставляет тепло и горячую воду в воркутинские поселки.