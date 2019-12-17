Энергообъекты Инты в Коми вслед за Воркутой также перейдут на газ - "Т Плюс"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. ПАО "Т Плюс" переведет свои энергообъекты в приполярном моногороде Инте Республики Коми с угля на газ, использовав опыт реализации аналогичного проекта в заполярной Воркуте. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер.

"Центральную водогрейную котельную Воркуты мы на газ уже перевели, теперь она ждет газ. Из последних обещаний газовиков: к июню 2020 года газ туда придет. По Инте начали заниматься тем же самым, массовые переговоры на уровне правительства, "Газпрома" проведены. Обсуждаем, еще не закончили выбор, что будет работать на газу - Интинская ТЭЦ, либо городская котельная, либо все-таки появятся две новых модульных котельных. Боюсь называть сроки, но Инта тоже перейдет на газ", - сказал Вагнер.

По его словам, в мае-июне 2020 года будет завершена программа перевода на газ Воркутинской ТЭЦ-2 с обещанием газовиков к октябрю 2020 года подать газ. "Воркута, наши энергообъекты перейдут на газ. Резервным топливом останется мазут", - сообщил гендиректор энерогохолдинга.

В сентябре о риске срыва отопительного сезона в Воркуте и Инте президенту Владимиру Путину докладывал глава региона Сергей Гапликов. За этим последовали проверки Генпрокуратуры, обыски в энергохолдинге "Т Плюс" и группе "Ренова", аресты бывших топ-менеджеров энергохолдинга по обвинению в даче взяток бывшему руководству Коми за "установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы". Выяснилось, что энергообъекты Воркуты длительное время не модернизировались, что привело к многочисленным авариям. С 2016 года энергосистему региона начали приводить в порядок.

"Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Производственные объекты филиала "Коми" расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте. Энергохолдинг управляет ООО "Воркутинские ТЭЦ", в состав которого входит электростанция ТЭЦ-1 с Центральной водогрейной котельной, которая сейчас работает на дорогостоящем мазуте, и электростанция ТЭЦ-2, работающая на угле. ЦВК и ТЭЦ-1 снабжают теплом и горячей водой Воркуту. Наиболее мощная ТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией весь Воркутинский энергоузел, частично город Инту, а также поставляет тепло и горячую воду в воркутинские поселки.