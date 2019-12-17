Ежемесячные выплаты ввели в КБР при рождении третьего и последующего ребенка

НАЛЬЧИК, 17 декабря. /ТАСС/. Парламент Кабардино-Балкарии принял во вторник на внеочередном заседании закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении третьего и последующих детей в семьях со средним доходом на члена семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума

"Проектом закона предлагается установить ежемесячную денежную выплату на каждого рожденного и усыновленного, начиная с 1 января 2020 года, третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в КБР за второй квартал предшествующего года, в котором последовало обращение за назначением ежемесячной денежной выплаты", - сказал министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов, представляя документ.

По его прогнозам, в предстоящем году такие выплаты будут получать 2,6 тыс. семей. "Величина прожиточного минимума за ребенка за второй квартал 2019 года, на основании которой будет установлен размер ежемесячной денежной выплаты на 2020 год, составляет 13 тыс. 700 рублей", - уточнил министр.

Как пояснили ТАСС в Министерстве труда и социального развития КБР, в 2018 году различные виды государственных пособий и выплат, предоставляемых в связи с рождением и воспитанием детей, получили 80,5 тыс. семей. На эти цели из бюджета КБР выделено более 1,25 млрд рублей.