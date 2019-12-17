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Власти Северной Осетии оплатили учебу 16 пострадавших в теракте в Беслане

Всего от них поступило 57 заявлений, в итоге в высшие учебные заведения России были зачислены 30 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 декабря. /ТАСС/. Студенты из числа пострадавших в теракте в 2004 году в школе №1 Беслана проходят бесплатное обучение на коммерческой основе в вузах страны. Это стало возможным благодаря оплате учебы властями Северной Осетии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Особое внимание было уделено абитуриентам из числа пострадавших во время теракта 1-3 сентября 2004 года в Беслане. От них поступило 57 заявлений, в итоге в высшие учебные заведения России были зачислены 30 человек. 16 студентам обучение на коммерческой основе полностью оплачивается из бюджета республики", - говорится в сообщении.

Пострадавшими признаны участники торжественной линейки, во время которой начался захват в школе Беслана. Среди них были не только школьники, но и дети дошкольного возраста.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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