Участок трассы, связывающий несколько населенных пунктов, реконструировали на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Дорогу-дублер федеральной трассы "Кавказ", которая связала между собой населенные пункты Тоннельный и Барсуковский и город Ставрополь, реконструировали в крае в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги". Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Завершены работы по реконструкции дорожного объекта в рамках реализации в крае нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - участка региональной трассы "Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская". Общая протяженность реконструкции - 7 км", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на реконструкцию этого участка в рамках нацпроекта выделено около 190 млн рублей.

"Значимость этой дороги для жителей близлежащих поселков крайне высока. Она является дублером федеральной трассы "Подъезд к городу Ставрополю от М-29 "Кавказ", которая помогла связать населенные пункты, расположенные здесь, как между собой, так и с краевой столицей", - приводятся в сообщении слова министра транспорта края Евгения Штепы.

Укладка асфальта на новой дороге происходила с использованием технологии холодного ресайклинга. "Этот способ предполагает использование уже имеющегося асфальтобетонного покрытия как составную часть в конструкции новой дорожной одежды. За счет применения технологии холодного ресайклинга возрастает прочность всей конструкции дорожной одежды, а также увеличиваются межремонтные сроки", - говорится в сообщении.

Дорожники также укрепили обочины и земляные откосы специальной георешеткой, которая не позволит грунту сползти на проезжую часть. На завершающих этапах ремонта специалисты установили новые дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесли разметку из термопластика - более долговечного материала, а для лучшей видимости линий в материал добавили светоотражающие компоненты. Кроме того, на новом участке дороги установлено освещение, что позволит обеспечить безопасное движение автомобилистов в темное время суток.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.