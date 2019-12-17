В Карачаево-Черкесии за пять лет к интернету подключат все 177 школ республики

ЧЕРКЕССК, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Карачаево-Черкесии (КЧР) за 2019-2024 годы в рамках нацпроекта "Образование" планирует подключить к высокоскоростному интернету все школы республики - это 177 образовательных учреждений, сообщается во вторник на сайте главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" все школы будут обеспечены скоростным интернетом и оснащены современным оборудованием. В текущем году уже семь образовательных организаций республики обеспечены высокоскоростным подключением к интернету и оснащены современным оборудованием. В 2020 году 77 образовательных организаций, а в 2022 году - еще 55 образовательных организаций республики будут обеспечены высокоскоростным подключением к интернету", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что остальная часть школ региона будет обеспечена оборудованием до 2024 года. Скорость интернет-соединения составит не менее 100 Мб/с для городских школ и не менее 50 Мб/с для школ, которые находятся в сельской местности.

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии пошли 52 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. Всего в республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.

Нацпроект "Образование" рассчитан по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.