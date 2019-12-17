{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии за пять лет к интернету подключат все 177 школ республики

В 2019 году семь образовательных организаций республики обеспечили высокоскоростным подключением к интернету и оснастили современным оборудованием

ЧЕРКЕССК, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Карачаево-Черкесии (КЧР) за 2019-2024 годы в рамках нацпроекта "Образование" планирует подключить к высокоскоростному интернету все школы республики - это 177 образовательных учреждений, сообщается во вторник на сайте главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" все школы будут обеспечены скоростным интернетом и оснащены современным оборудованием. В текущем году уже семь образовательных организаций республики обеспечены высокоскоростным подключением к интернету и оснащены современным оборудованием. В 2020 году 77 образовательных организаций, а в 2022 году - еще 55 образовательных организаций республики будут обеспечены высокоскоростным подключением к интернету", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что остальная часть школ региона будет обеспечена оборудованием до 2024 года. Скорость интернет-соединения составит не менее 100 Мб/с для городских школ и не менее 50 Мб/с для школ, которые находятся в сельской местности.

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии пошли 52 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. Всего в республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.

Нацпроект "Образование" рассчитан по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Здание "Ленфильма" в центре Петербурга признали памятником истории и культуры
Это означает, что оно не подлежит сносу и все работы в нем могут проводиться только по согласованию с органами охраны памятников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС