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В Карабулаке планируют открыть две школы и два детских сада в 2020 году

Власти города отмечают, что для сокращения дефицита ученических мест в школах необходимо построить еще не менее четырех учебных заведений

МАГАС, 17 декабря. /ТАСС/. Власти города Карабулака в Ингушетии намерены открыть две школы и два детских сада в 2020 году. Об этом на совещании по социально-экономическому развитию города под председательством полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова и главы региона Махмуда-Али Калиматова, сообщил и.о. мэра города Магомед-Башир Осканов.

"В школах города обучаются 5,2 тыс. учащихся при их проектной мощности - около 3 тыс. мест, таким образом, дефицит ученических мест составляет 2,4 тыс. В рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" ведется строительство новой школы на 320 мест, ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2020 году. Также ведется строительство школы на 720 мест в рамках нацпроекта "Образование", - сказал Осканов.

По его словам, для ликвидации двухсменного обучения, а также окончательного сокращения дефицита ученических мест в школах, в городе необходимо построить еще не менее четырех школ. А в очереди в детские сады стоят около 1 тыс. детей.

"В рамках нацпроекта "Демография" планируется строительство двух детских садов на 220 мест до конца 2020 года. Для решения действующей проблемы обустройства детей в дошкольные учреждения, а также учитывая ежегодный прирост населения города, необходимо строительство еще четырех детских садов, под которые, соответствии с генпланом города, зарезервированы четыре земельных участка в различных микрорайонах города", - добавил и.о. мэра.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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РоссияИнгушетияСКФО
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