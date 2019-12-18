В нескольких регионах Центральной России объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье, Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях и желтый уровень в Москве в четверг в связи с сильным ветром.

"Оранжевый уровень погодной опасности. Прохождение активного западного циклона 19 декабря будет сопровождаться усилением ветра в северных областях Центрального федерального округа (ЦФО): Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Московской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве ветер усилится до 17-22 м/с, а в остальных областях усиление ветра возможно до 25 м/с. Такая обстановка сохранится до позднего вечера 19 декабря.