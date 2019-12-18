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В Ингушетии открыли первый "Город мастеров"

В нем будут проводить мастер-классы для детей и создавать подарки для туристов, в планах также создание обучающих фильмов

МАГАС, 18 декабря. /ТАСС/. "Город мастеров", площадку на которой работают ремесленники - от гончара до ювелира, открыли в Ингушетии. Здесь для детей будут проводить матер-классы и создавать подарки для туристов, в планах также создание обучающих фильмов, сообщил ТАСС автор проекта и руководитель Ассоциации ремесленников Ингушетии Адам Галаев.

"Наш "Город мастеров" наконец начал работу. Располагаемся мы в Карабулаке, на одной большой площадке города работают разные ремесленники. Мы рассчитываем в день в среднем принимать около 100-120 человек. Нас уже навестили школьники и туристы", - рассказал Галаев.

Проект "Город мастеров" - грантополучатель молодежного форума "Машук-2019". "Мы посещаем школы, рассказываем ученикам о мастерах, о ремеслах, а после собираем группы желающих, которые приходят к нам на мастер-классы. Экскурсоводы проводят ребят по площадкам мастеров, рассказывают им о работе ремесленников, стилях, технике. Дети задают вопросы, могу потрогать созданные произведения, а затем расходятся и выбирают уже площадки, которые им наиболее интересны", - сказал Галаев.

В планах у ассоциации открытие цехов и создание образовательных фильмов. "Пока это все ознакомительная работа для посетителей, чтобы молодежь о нас узнала, а уже в начале 2020 года мы закупим необходимое оборудование на средства гранта молодежного форума "Машук" и сможем создать цеха в "Городе мастеров", уже основательно обучать детей и молодежь. У нас есть свой Youtube-канал, мы будем снимать мини-фильмы о каждом ремесле, о работе. Также у нас будет фотозона, созданная по мотивам древних городов, где смогут фотографироваться посетители", - отметил Галаев.

"Для нас самое главное - поднять авторитет ремесленников, чтобы у них появилась возможность зарабатывать на своем ремесле, развиваться, чтобы они не бросали свое дело, не губили свой талант", - добавил он.

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