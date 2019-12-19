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"Дальневосточный гектар"

Приморье предлагает создать федеральную программу для освоения "дальневосточных гектаров"

Край лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству заявок и заключенных договоров на выдачу "дальневосточных гектаров"

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края предлагают оказывать поддержку владельцам "дальневосточных гектаров" в освоении земли в рамках федеральной программы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг сообщил, что при реализации программы "Дальневосточный гектар" отмечаются проблемы, в основном они связаны с отсутствием инфраструктуры около выделяемых участков.

"По предварительным подсчетам, проведенным органами местного самоуправления края, стоимость создания объектов инфраструктуры на одно скопление земельных участков варьируется от 300 млн до 2 млрд рублей в зависимости от географического расположения и рельефа территории. Администрация Приморского края выступает с инициативой о разработке и утверждении федеральной программы, предусматривающей комплекс мер поддержки для освоения гражданами земельных участков и финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета", - сказали в пресс-службе.

Сейчас Приморье лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству заявок и заключенных договоров на выдачу "дальневосточных гектаров". Поступило уже около 54,5 тыс. заявлений, заключено порядка 15,7 тыс. договоров безвозмездного пользования землей. Большая часть выданных участков находится в границах поселений либо максимально приближены к ним и не являются труднодоступными. В крае 40 мест скопления "дальневосточных гектаров". Сейчас региональные власти прорабатывают возможность строительства электросетевой и дорожной инфраструктуры.

Создание инфраструктуры

Инфраструктуру к местам скопления "дальневосточных гектаров" уже обустраивают в Хабаровском крае, было выбрано четыре территории, где выдано больше всего гектаров. "За счет средств края разработана проектно-сметная документация. Край вышел в Минвостокразвития с инициативой о строительстве инфраструктуры на обоюдной основе. Было достигнуто соглашение в соотношении 50 на 50. Всего на данный момент запланировано строительство дорог и ЛЭП к гектарам более чем на 600 млн рублей. Уже идет строительство дорог и ЛЭП на двух таких территориях общей стоимостью свыше полмиллиарда рублей", - сообщили ТАСС в министерстве имущественных отношений края.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, в регионе решается проблема по проведению электричества на земельные участки, предоставленные в безвозмездное пользование. "Строительство ЛЭП осуществляется энергоснабжающими организациями по заявкам граждан. По состоянию на 5 декабря 2019 года поступило 402 заявки от получателей "дальневосточного гектара", заключено 395 договоров, семь находятся на стадии подписания гражданами", - сказал Орлов ТАСС.

Также в регионе идет работа по обеспечению транспортной инфраструктурой трех сел, в границах которых сконцентрировано наибольшее количество гектаров. Сейчас проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Строительство дорог запланировано на 2020-2021 годы.

О программе "Дальневосточный гектар"

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.

Теги
Россия"Дальневосточный гектар"Приморский крайДальний Восток
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