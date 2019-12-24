"Игроки борются святой силой": как устроена загадочная игра топис — хантыйские шахматы

Топис — игра, которая существовала на территории нынешнего Ханты-Мансийского автономного округа много веков назад. Она похожа на шахматы, но вместо ферзя и коней здесь используются фигуры лесных зверей. Где, когда и как зародилась эта игра, точно сказать никто не берется. Примерно в первой половине XX века она начала исчезать

Многие занятия коренных малочисленных народов Севера изображены в их фольклоре. Сказку "Крылатый Пастар и Широкими шагами менка шагающий" записал этнограф Тимофей Молданов. Крылатый Пастар — последний, седьмой сын Лосьмы (первого переселенца-ханты с верховьев реки Сосьва). Широкими шагами менка шагающий — это мифический персонаж, живущий на реке Назым, ее покровитель. По преданиям, эти герои любят ходить друг к другу в гости. "От стойбища на реке Вошьюган до стойбища своего друга он широким шагом за один вечер приходит, за одно утро уходит. А ходил он к другу в шахматы-топис поиграть", — говорится в сказке. "Святая сила — ум" Хантыйская поэтесса Мария Волдина (Вагатова) много лет назад записала сказку-загадку "Святая сила" — о том, как игра топис появилась у коренных народов Севера. Ее она в детстве услышала от своего деда Николая. По сюжету сказа, в одном месте Земли текли две реки, по берегам каждой из них жило по народу. Одна река была глубокой, в ней водилось много рыбы, другая — мелкой, но возле нее были густые леса со зверьем и птицей. У каждого из двух поселений было по главному человеку. И вот однажды один из народов пошел войной на второй и победил его. Вожак проигравших предложил победителю сыграть в одну игру — с условием, что тот, кто выиграет, будет владеть обеими реками: "Ты сильный, ты победил, реки твои. Сила с помощью топора, ножа, стрел и лука — большая, вон сколько людей погибло. А есть еще другая сила — святая, которую никто не видит, поскольку ее людям дал бог Торум". За игрой прошли день, ночь, наступило утро. На этот раз победил вождь народа, проигравшего накануне войну. Встал он и говорит: "Да, по уговору обе реки мои. Но святая сила, которую мне дал Торум, велит принять другое решение. Обе реки будут и ваши, и наши. Сообща будем жить, ловить рыбу, охотиться на зверей и птиц". Его оппонент согласился, спросив, что это за святая сила, которую ему дал Торум. В этот момент из толпы вышел мудрый старик и сказал, что эта сила — ум, а люди по всей земле меряются им в разных делах".

Как поясняет Волдина (Вагатова), соперники играли в шахматы. "Издревле у народов ханты была данная игра. Но точные ее правила никто сейчас не знает, затерялись. По рассказам, в нее играли после трудового дня. Зачастую даже уставшие мужчины садились сражаться. <…> Как играли в старину, я не видела. Мешать играющим нельзя, они в этот момент борются святой силой, которую им бог дал". "Эти сказки относятся к категории мифов и повествуют о становлении духов-покровителей определенных территорий, — говорит заведующая отделом национальных культур окружного Дома народного творчества Светлана Нестерова. — Получается, что в топис играли мифические персонажи, которые когда-то жили на этой земле, а потом стали покровителями территории". Птицы, лоси и фигуры с крестом "Топис с хантыйского значит "игра" в широком смысле слова, — рассказывает кандидат исторических наук, этнограф Тимофей Молданов. — Родом я с деревни Юильск Белоярского района Югры. В детстве с бабушкой во что-то подобное играл, но точных правил уже не помню. <…> Моя бабушка умела играть и в национальные, и классические шахматы. С ней я играл в топис обычными фигурами, хотя принцип был другой, чем в классических шахматах".

Описание Тимофей Молданов © Алексей Черенков/ТАСС

По информации этнографов, в 80-е годы XX века в топис еще играли в поселениях Шурышкарского района соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа. "До сих пор нет точной информации о происхождении и бытовании игры топис, ее правилах. Это для всех является загадкой, равно как факт ее исчезновения", — рассказывает кандидат исторических наук, этнограф, ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (Ханты-Мансийск) Татьяна Волдина. По ее словам, впервые в музей фигуры от игры топис поступили в 1885 году. Кто их передал — не установлено. Сейчас они хранятся в Музее археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета. Это около 20 фигурок на конусовидном или цилиндрическом основании, вырезанных из кости. Они изображают птиц, животное с короткими или поджатыми ногами (возможно, олень или собака), лосей. Некоторые фигуры — пластины с ажурным крестообразным вырезом в центре.

Этнограф, член-корреспондент Российской академии естественных наук РФ, доктор исторических наук, профессор Надежда Лукина отмечает, что фигурки для тописа делали зачастую из осины. "Головы фигурок вырезали разные — оленя, лисы, глухаря, рябчика. Доска для тописа из кедровой лесины. На ней делали ямки четырехугольной формы. Играли в игру два человека, не больше. Сидели сутками, потому что каждый хотел выиграть", — писала она. "Фигуры от игры в топис археологи находят от Петербурга почти до самой Камчатки. Суть игры — закрыть противнику все ходы. Почему игра ушла? Ее выжили классические шахматы", — рассказывает Молданов. Охотник против зверя "Этнографы, занимающиеся исследованием хантыйской культуры, часто дают такую формулировку: "Топис — традиционная игра народа ханты, отличающаяся от классических шахмат тем, что адаптирована под охотничьи традиции. Противниками в ней выступают охотник и зверь", — рассказывает Светлана Нестерова.

По ее словам, впервые ученые зафиксировали информацию о традиционных хантыйских шахматах в 1837 году. Увиденная игра большей частью напоминала шашки. По мнению исследователей, она была заимствована от русских, а местное население немного изменило правила. Вот как описывает топис путешественник, доцент минералогии Дерптского (Тартуского) университета Александр Шренк (1816–1876): "Я немало удивился, когда увидел между их домашней утварью шахматную доску, на которой мои самоеды уселись играть в шашки. Меня уверяли, что игра эта в большом употреблении как у самоедов, так и у остяков. Она, вероятно, перешла к ним от русских. Впрочем, доска эта имела только в ширину обыкновенных восемь клеток, в длину же целых девять. Каждый из играющих имел по восемь шашек, которые расставлялись в каждые два нижних ряда, так что между ними пять рядов оставались свободными. В остальном игра шла обыкновенным порядком, с тою только разницей, что шашками ходили и били только вперед и что от воли играющих зависело — бить шашку или не бить. Дамками же можно было ходить и бить как вперед, так и назад, но всегда через одно только поле, а никак не более. Цель игры состояла в том, чтобы преследовать противника, ослабить его шашками и запереть в угол".

Описание Сотрудники Дома народного творчества надеются сделать популярной национальную игру, хотя бы в теории © Алексей Черенков/ТАСС