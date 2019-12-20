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Скворцова: модернизация первичного звена здравоохранения устранит дефекты инфраструктуры

Министр здравоохранения Вероника Скворцова посетила медучреждения Ставропольского края в рамках рабочей поездки
Министр здравоохранения Вероника Скворцова (вторая слева) Надежда Колосова/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения Вероника Скворцова (вторая слева)
© Надежда Колосова/ТАСС

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 20 декабря. /ТАСС/. Программа модернизации первичного звена здравоохранения в России позволит устранить накопившиеся инфраструктурные проблемы в этой сфере. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время рабочей поездки в Ставропольский край.

"Мы видим хорошо подготовленные кадры, в целом развивающиеся технологии. Вместе с тем мы видим необходимость существенного обновления инфраструктуры, проведения нормального водопровода с горячим водоснабжением, где-то до сих пор нет цифровых технологий, некоторые объекты совсем не подключены к интернету. Все дефекты очевидны", - сказала она.

В Ставропольском крае министр осмотрела несколько сельских фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. "Хотели посмотреть устройство в целом системы здравоохранения разных уровней оказания медицинской помощи, включая сельское здравоохранение и небольшие населенные пункты. <...> Целью было посмотреть существующий износ зданий, износ оборудования. Мы, естественно, видим все существующие недостатки, именно поэтому была запланирована программа модернизации первичного звена", - отметила министр.

Также Скворцова посетила больницу в городе Буденновске, где в 1995 году боевики во главе с Шамилем Басаевым удерживали в качестве заложников жителей города. В медицинском учреждении продолжают работу 52 специалиста, которые были свидетелями тех событий.

"Есть потребность внутренняя встретиться с теми замечательными докторами, медицинскими работниками, которые не просто пережили все это, а которые в ужасных бесчеловечных условиях продолжали выполнять свое служение, оперировали, принимали роды", - сказала министр.

Президент РФ Владимир Путин 20 августа провел совещание по теме первичного звена здравоохранения. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссияСКФОСтавропольский край
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